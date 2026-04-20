CANLI YAYIN
Geri

Osimhen için kupada derbi provası! Önce 20 dakika sonra ilk 11

Galatasaray, Victor Osimhen için risk almadı. Gençlerbirliği maçında oynatılmayan golcünün derbiye hazır tutulması hedefleniyor. Teknik ekip, oyuncuya ritim kazandırmak adına Türkiye Kupası’nda oynanacak karşılaşmada 15-20 dakika süre vermeyi planlıyor.

Giriş Tarihi:
Osimhen için kupada derbi provası! Önce 20 dakika sonra ilk 11
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray'da kolundaki kırık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, son bir haftadır takımla birlikte çalışmalara katılıyor.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in Gençlerbirliği deplasmanı kadrosunda yer almasına rağmen yorgunluk nedeniyle süre verilmediğini açıkladı.
  • Teknik ekip, Nijeryalı forvete ritim kazandırmak için Türkiye Kupası karşılaşmasında 15-20 dakika süre vermeyi planlıyor.
  • Buruk, Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayabileceğini belirtti.
  • Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol ve 7 asist kaydetti.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in dönüş süreci kontrollü şekilde ilerletiliyor. Gençlerbirliği deplasmanı kafilesinde yer alan Nijeryalı forvet, teknik heyetin kararıyla maçta süre almadı.

KISA SÜRE PLANI

Kolundaki kırık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan Osimhen, son bir haftadır takımla birlikte çalışmalara katılıyor. Teknik ekip, oyuncuya ritim kazandırmak adına Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmada 15-20 dakika süre vermeyi planlıyor.

BURUK'TAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Antrenmanların belli bölümlerine katıldı. Bu süreç sonrası yorgunluk oluştu. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki maçta kaç dakika oynayabileceğine bakacağız. Fenerbahçe maçında oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta görev alan Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler