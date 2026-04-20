Kolundaki kırık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan Osimhen, son bir haftadır takımla birlikte çalışmalara katılıyor. Teknik ekip, oyuncuya ritim kazandırmak adına Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmada 15-20 dakika süre vermeyi planlıyor.

BURUK'TAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Antrenmanların belli bölümlerine katıldı. Bu süreç sonrası yorgunluk oluştu. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki maçta kaç dakika oynayabileceğine bakacağız. Fenerbahçe maçında oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maçta görev alan Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.