Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar ara transfer döneminde de gündemine gelen Wolverhampton'ın iki yıldızı için yeniden harekete geçti. Kartal'ın 27 yaşındaki Haitili orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellagarde ve 23 yaşındaki Norveçli sol bek David Möller Wolfe ile ilgilendiği öğrenildi.
Kartal'ın iki isim için de sezon sonunda İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklif yapması bekleniyor. İki futbolcunun da Premier Lig'e veda eden İngiliz ekibinden ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında.
Bellegarde bu sezon 29 maçta 1 gol, 1 asistle oynarken, Wölfe ise 22 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.