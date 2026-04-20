BİR dönem Avrupa'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe kariyerinde beklentilerin altında kaldı.
Leicester City'deyken 2019-2020 sezonunda İngiltere'de yılın 11'ine seçilen oyuncu, 40 milyon euro piyasa değerine kadar yükselmişti. Atletico Madrid döneminde Diego Simeone'nin güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli stoper, 2024'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak Sarı- Lacivertli formayla istikrarsız performansı ve kritik hatalarıyla eleştirilerin odağına yerleşti.
Fenerbahçe'de adeta dibe vuran 29 yaşındaki savunmacı, 72 maçta 4 gol ve 3 asist üretti... Sahadaki etkisinin sınırlı kalması ise dikkat çekti. Avrupa'da zirveye çıkan bir stoperin geldiği bu nokta "vasat" olarak değerlendiriliyor.