Kanarya'da hedef yarı final! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek, yardımcılıklarını Murat Altan ile Mustafa Savranlar yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan taraf yarı finale yükselecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu deplasman öncesi kararını netleştirdi. Rizespor maçında yediği hatalı golle eleştirileirn hedefi haline gelen Ederson'un kızağa çekilerek Tarık Çetin'e şans verilmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

Kanarya'da hedef yarı final! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda tek maç üzerinden karşılaşacak.
  • Sarı-lacivertli takımda Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene sakatlık nedeniyle Konya kafilesine dahil edilmedi.
  • Fenerbahçe grupta 9 puanla ikinci sırada çeyrek finale yükselirken, Konyaspor 3. turdan başlayarak altı tur geçti.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce üç kez karşılaştı ve Fenerbahçe son iki eşleşmeyi kazandı.
  • Çeyrek final galibiyeti alacak takım yarı finale yükselecek.

Fenerbahçe, kupada grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, grupta Beşiktaş'a kaybederken Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşısında galip gelerek 9 puan topladı. Konyaspor ise kupaya 3. turdan başladı; 12 Bingölspor, Muş Spor, Antalyaspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol ve Eyüpspor engellerini geçerek son sekize kaldı.

Fenerbahçe'de hedef kaybedilen 2 puan sonrası yeniden güven kazanmak ve kritik derbi öncesi moral bulmak

FENERBAHÇE'DE KRİTİK EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde çeyrek final öncesi kamp kadrosunda üç önemli eksik dikkat çekti. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de Konya kafilesine dahil edilmedi. Böylece Fenerbahçe, zorlu kupa randevusuna üç eksikle çıkacak.

Teknik heyetin açıkladığı kamp kadrosunda kalede Ederson Moraes, Mert Günok ve Tarık Çetin yer aldı. Savunmada Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown ve Levent Mercan; orta alanda İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kante ve Fred Rodrigues; hücum hattında ise Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif kafileye dahil edildi.

Matteo Guendouzi yine Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli kozlarından biri olacak

TEK MAÇTA YARI FİNAL BİLETİ

Çeyrek finalin tek maç üzerinden oynanacak olması, mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor. Fenerbahçe, kupada yoluna devam ederek yarı finale yükselmek isterken; Konyaspor da kendi sahasında önemli bir sürprize imza atıp Avrupa hedefi için güçlü bir adım atmayı amaçlıyor.

Konya ekibinde son dönemde artan iç saha desteği ve daha dirençli oyun yapısı, eşleşmenin zorluk derecesini yükselten unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler için Konya deplasmanı, yalnızca bir kupa maçı değil, sezonun en kritik sınavlarından biri görünümünde.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek amacında

KUPADA 4. RANDEVU

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak turu geçmişti. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşmiş, Fenerbahçe deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmişti. Konya'daki mücadeleyle birlikte iki takım kupada dördüncü kez rakip olacak.

Fenerbahçe son oynadığı maçta Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor'un Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka ve Kramer.ilk 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ise Tarık, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz ve Cherif ile sahaya çıkabilir.

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
