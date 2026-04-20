İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce üç kez karşılaştı ve Fenerbahçe son iki eşleşmeyi kazandı.

Fenerbahçe, kupada grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, grupta Beşiktaş'a kaybederken Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşısında galip gelerek 9 puan topladı. Konyaspor ise kupaya 3. turdan başladı; 12 Bingölspor, Muş Spor, Antalyaspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol ve Eyüpspor engellerini geçerek son sekize kaldı.

Teknik heyetin açıkladığı kamp kadrosunda kalede Ederson Moraes, Mert Günok ve Tarık Çetin yer aldı. Savunmada Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown ve Levent Mercan; orta alanda İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kante ve Fred Rodrigues; hücum hattında ise Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif kafileye dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde çeyrek final öncesi kamp kadrosunda üç önemli eksik dikkat çekti. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de Konya kafilesine dahil edilmedi. Böylece Fenerbahçe, zorlu kupa randevusuna üç eksikle çıkacak.

Matteo Guendouzi yine Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli kozlarından biri olacak

TEK MAÇTA YARI FİNAL BİLETİ

Çeyrek finalin tek maç üzerinden oynanacak olması, mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor. Fenerbahçe, kupada yoluna devam ederek yarı finale yükselmek isterken; Konyaspor da kendi sahasında önemli bir sürprize imza atıp Avrupa hedefi için güçlü bir adım atmayı amaçlıyor.

Konya ekibinde son dönemde artan iç saha desteği ve daha dirençli oyun yapısı, eşleşmenin zorluk derecesini yükselten unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler için Konya deplasmanı, yalnızca bir kupa maçı değil, sezonun en kritik sınavlarından biri görünümünde.