Victor Osimhen'den Okan Buruk'a büyük söz: Derbi benim maçım olacak

Gençlerbirliği deplasmanında önlem amaçlı olarak oynatılmayan Victor Osimhen'in Okan Buruk'la görüşme yaptığı ve "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi.

Victor Osimhen'den Okan Buruk'a büyük söz: Derbi benim maçım olacak
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürse de akıllar Fenerbahçe derbisinde... Süper Lig'de Başkent ekibine karşı deplasmanda oynanan maçta önlem amaçlı olarak kadroya alınmayan Victor Osimhen de gözünü dev maça çevirmiş durumda.

Okan Buruk'la bir görüşme yapan Nijeryalı yıldızın, "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım.
Taraftarımızın önünde bunu yapmak zorundayım. Bu derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi. Bu görüşme sonrası herkes Buruk'un ve sağlık kurulunun alacağı kararı merakla beklemeye başladı.

Gelen bilgilere göre Osimhen, Gençlerbirliği önünde kadroya alınacak ve 20-25 dakika forma giyecek. Yıldız futbolcunun bu süredeki performansına göre derbi için yol haritası belirlenecek.
