Galatasaray'ın sezon başından bu yana istikrarlı performans sergileyen isimlerinden Gabriel Sara, 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak derbide yakın markaj altında olacak.
Brezilyalı futbolcu, kritik mücadelede yalnızca rakip savunmanın değil, tribündeki scout ekiplerinin de odağında yer alacak.
İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE
Newcastle United ve Aston Villa scoutlarının derbiyi tribünden takip ederek Gabriel Sara hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.
Premier Lig ekiplerinin oyuncunun performansını sezon sonu transfer planlaması kapsamında değerlendireceği ifade ediliyor.
30 MİLYON EURO ALTINA GELMEYİN MESAJI
Galatasaray yönetimi ise olası transfer tekliflerine karşı net bir tutum belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
MİLLİ TAKIMA DA SEÇİLDİ
Bu sezon 42 maçta forma giyen Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistle 11 gole doğrudan katkı sağladı.
Gabriel Sara Championship ekiplerinden Norwich'ten Galatasaray'a 18 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından geçtiğimiz ay Carlo Ancellotti tarafından milli takıma da davet edildi.