Gabriel Sara bu sezon 42 maçta 6 gol ve 5 asistle toplam 11 gole katkı sağladı.

Galatasaray yönetimi, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için 30 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini kabul etmeyecek.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 26 Nisan'daki RAMS Park derbisinde Newcastle United ve Aston Villa scoutları tarafından izlenecek.

Brezilyalı futbolcu, kritik mücadelede yalnızca rakip savunmanın değil, tribündeki scout ekiplerinin de odağında yer alacak.

Newcastle United ve Aston Villa scoutlarının derbiyi tribünden takip ederek Gabriel Sara hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın transferden beklentisi en az 30 milyon euro.

30 MİLYON EURO ALTINA GELMEYİN MESAJI

Galatasaray yönetimi ise olası transfer tekliflerine karşı net bir tutum belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.