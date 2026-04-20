Dünya devleri etrafını 'Sara'cak! Derbiye akın

Galatasaray’ın orta sahası Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinde Avrupa kulüplerinin takibinde olacak. Sarı-kırmızılılar, oyuncu için 30 milyon euronun altındaki tekliflere kapalı.

  • Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 26 Nisan'daki RAMS Park derbisinde Newcastle United ve Aston Villa scoutları tarafından izlenecek.
  • Galatasaray yönetimi, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için 30 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini kabul etmeyecek.
  • Gabriel Sara bu sezon 42 maçta 6 gol ve 5 asistle toplam 11 gole katkı sağladı.
  • Brezilyalı futbolcu, Norwich'ten 18 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.
  • Gabriel Sara, Galatasaray'daki performansının ardından geçtiğimiz ay teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

Galatasaray'ın sezon başından bu yana istikrarlı performans sergileyen isimlerinden Gabriel Sara, 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak derbide yakın markaj altında olacak.

Brezilyalı futbolcu, kritik mücadelede yalnızca rakip savunmanın değil, tribündeki scout ekiplerinin de odağında yer alacak.

Sara'nın adı İngiliz kulüpleriyle anılıyor.
İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE

Newcastle United ve Aston Villa scoutlarının derbiyi tribünden takip ederek Gabriel Sara hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Premier Lig ekiplerinin oyuncunun performansını sezon sonu transfer planlaması kapsamında değerlendireceği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın transferden beklentisi en az 30 milyon euro.
30 MİLYON EURO ALTINA GELMEYİN MESAJI

Galatasaray yönetimi ise olası transfer tekliflerine karşı net bir tutum belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Gabriel Sara, Brezilya - Fransa maçında ilk kez milli formayı giydi.
MİLLİ TAKIMA DA SEÇİLDİ

Bu sezon 42 maçta forma giyen Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistle 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Gabriel Sara Championship ekiplerinden Norwich'ten Galatasaray'a 18 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından geçtiğimiz ay Carlo Ancellotti tarafından milli takıma da davet edildi.

Osimhen için kupada derbi provası! Önce 20 dakika sonra ilk 11
