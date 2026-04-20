Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile kıyasıya bir rekabet veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon sonunda Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile yollarını ayırması beklenen Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda 9 numara bölgesini yerli bir isimle doldurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Başakşehir'in 23 yaşındaki golcüsü Bertuğ Yıldırım'ı gündemine alan Cimbom'un oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.
8 GOLE KATKI SAĞLADI
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Bertuğ'un sözleşme şartları ile bilgi alan Cimbom'un sezon sonunda Başakşehir ile temasa geçip resmi teklif sunması bekleniyor. Bu sezon Turuncu-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Bertuğ 6 gol atarken 2 de asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029'da bitecek.