Dünya Kupası'nda Super Bowl modeli! Devre arası 25 dakikaya çıkacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinde ilk kez devre arasında müzik şovu yapılacağını açıkladı. Mevcut 15 dakikalık devre arasının bu organizasyon için yeterli olmayacağı değerlendirilirken, sürenin 15 ila 25 dakika arasında planlandığı ifade ediliyor. Projenin yaratıcı yönetimini Chris Martin üstlenecek.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak Dünya Kupası finalinde devre arasında müzik şovu düzenleneceğini açıkladı.
  • Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanacak bu format, Super Bowl organizasyonlarındaki devre arası gösterilerinden esinlenilerek hazırlanıyor.
  • Coldplay'in solisti Chris Martin, birden fazla sanatçının yer alacağı şovda yaratıcı yönetici olarak görev alacak.
  • Devre arası gösterisinin süresi henüz kesinleşmedi ancak 15 ila 25 dakika arasında planlandığı belirtiliyor.
  • 2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erecek.

Futbolun en büyük organizasyonunda köklü bir değişiklik hayata geçiriliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Ekonomik Zirvesi'nde yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası finalinde devre arasında kapsamlı bir müzik şovu düzenleneceğini duyurdu.

Turnuva tarihinde ilk kez uygulanacak bu format, final maçının akışına doğrudan entegre edilecek.

FIFA Başkanı Infantino, gelişmeyi doğruladı.
SUPER BOWL MODELİ UYGULANACAK

Yeni uygulama, Amerikan spor kültüründe uzun süredir yer alan devre arası gösterilerinden esinleniyor. Özellikle Super Bowl organizasyonlarında gerçekleştirilen yüksek prodüksiyonlu sahne performanslarının benzeri, Dünya Kupası finaline taşınacak.

Final karşılaşması, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak. Yaklaşık 82 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumda oynanacak finalin, dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

2025 Super Bowl'da sahneye Bad Bunny çıktı.
ÇOKLU SANATÇI SAHNE ALACAK

Chris Martin'in projede sahne alan isimlerden biri değil, organizasyonun yaratıcı yöneticisi olarak görev alacağı belirtildi. Birden fazla sanatçının yer alacağı şovun kadrosu henüz açıklanmadı. FIFA cephesi, finalde gerçekleştirilecek performansın "küresel ölçekte bir prodüksiyon" olacağını ifade etti.

SÜRE VE FORMAT BELİRSİZ

Devre arası gösterisinin süresine ilişkin net bir karar açıklanmadı. Mevcut 15 dakikalık devre arasının bu organizasyon için yeterli olmayacağı değerlendirilirken, sürenin 15 ila 25 dakika arasında planlandığı ifade ediliyor.

2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'daki finalle tamamlanacak.

