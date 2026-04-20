Turnuva tarihinde ilk kez uygulanacak bu format, final maçının akışına doğrudan entegre edilecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Ekonomik Zirvesi'nde yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası finalinde devre arasında kapsamlı bir müzik şovu düzenleneceğini duyurdu.

Futbolun en büyük organizasyonunda köklü bir değişiklik hayata geçiriliyor.

Final karşılaşması, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak. Yaklaşık 82 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumda oynanacak finalin, dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

2025 Super Bowl'da sahneye Bad Bunny çıktı.

ÇOKLU SANATÇI SAHNE ALACAK

Chris Martin'in projede sahne alan isimlerden biri değil, organizasyonun yaratıcı yöneticisi olarak görev alacağı belirtildi. Birden fazla sanatçının yer alacağı şovun kadrosu henüz açıklanmadı. FIFA cephesi, finalde gerçekleştirilecek performansın "küresel ölçekte bir prodüksiyon" olacağını ifade etti.

SÜRE VE FORMAT BELİRSİZ

Devre arası gösterisinin süresine ilişkin net bir karar açıklanmadı. Mevcut 15 dakikalık devre arasının bu organizasyon için yeterli olmayacağı değerlendirilirken, sürenin 15 ila 25 dakika arasında planlandığı ifade ediliyor.

2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'daki finalle tamamlanacak.