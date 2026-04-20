Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.
Uzatma dakikalarında gelen gol, sezon boyunca tekrar eden bir sorunu bir kez daha ortaya çıkardı.
AYNI SENARYO TEKRARLANDI
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon daha önce Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında da son dakikalarda yediği gollerle puan kaybetmişti. Rizespor maçıyla birlikte bu tablo yeniden yaşandı.
4 SEZONDA 14 PUAN KAYIP
Fenerbahçe, son dört sezonda uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle toplam 14 puan kaybetti.
2022-23 sezonunda İstanbulspor karşısında 90+6'da, 2023-24'te Sivasspor maçında 90+4'te, 2024-25'te ise Göztepe ve Kayserispor karşılaşmalarında uzatmalarda gelen goller puan kayıplarına yol açtı.
2025-26 sezonunda da benzer senaryolar yaşandı. Alanyaspor maçında 90+3'te, Kasımpaşa karşısında 90+11'de ve son olarak Rizespor maçında 90+8'de gelen goller, puan hanesine doğrudan etki etti.
KADIKÖY DEPLASMAN OLDU
Dikkat çeken bir diğer veri ise bu kayıpların büyük bölümünün iç sahada yaşanması oldu. Son 4 sezonda uzatmalarda puan kaybedilen 7 maçın 5'i Kadıköy'de oynandı.
Fenerbahçe, sezonun kalan haftalarında benzer puan kayıplarını yaşamamak için maçların son bölümlerine yönelik oyun disiplinini korumayı hedefliyor.