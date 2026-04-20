Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.



Uzatma dakikalarında gelen gol, sezon boyunca tekrar eden bir sorunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Fenerbahçe, 90+8. dakikada yediği golle Rizespor maçından beraberlikle ayrıldı.

AYNI SENARYO TEKRARLANDI Sarı-lacivertli ekip, bu sezon daha önce Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında da son dakikalarda yediği gollerle puan kaybetmişti. Rizespor maçıyla birlikte bu tablo yeniden yaşandı.