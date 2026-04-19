Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu, yarı finale yükseldi.
Grekoromen stilde Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.
Rıza'nın, Rus Marat Kamparov ile yaptığı çeyrek final müsabakası 1-1 bitti.
Mili güreşçi, ilk puanı aldığı için adını yarı finale yazdırdı. 63 kiloda Kerem Kamal, Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi. Ömer Halis Recep de 55 kiloda İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale çıktı.
77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz ve 87 kiloda mindere çıkan Doğan Kaya ise çeyrek finalde elendi.