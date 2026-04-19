CANLI YAYIN
Geri

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Minderde Türk fırtınası: Rıza Kayaalp, Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep yarı finalde
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Grekoromen stilde Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.

Rıza'nın, Rus Marat Kamparov ile yaptığı çeyrek final müsabakası 1-1 bitti.

Mili güreşçi, ilk puanı aldığı için adını yarı finale yazdırdı. 63 kiloda Kerem Kamal, Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi. Ömer Halis Recep de 55 kiloda İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale çıktı.

77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz ve 87 kiloda mindere çıkan Doğan Kaya ise çeyrek finalde elendi.
Zirvede harakiri! Trabzonspor Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı
SONRAKİ HABER

Zirvede harakiri!

 Vodafone Sultanlar Ligi'ne Vargas ve Markova damgası! 26.4 saniyelik ralli
ÖNCEKİ HABER

Sultanlar Ligi'ne Vargas ve Markova damgası!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler