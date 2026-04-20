Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un başarılı performansı dikkat çekiyor...



Sarı-Kırmızılılar deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Süper Lig'de geçirdiği 144 haftanın 103'ünde liderlik koltuğunda oturarak farkını ortaya koydu. Bu süreçte Fenerbahçe 27 hafta lider olurken, Beşiktaş 5, Adana Demirspor da 4 hafta zirvede yer aldı. Başakşehir ve Konyaspor 2'şer hafta ilk sırada yer alırken Hatayspor da 1 hafta liderlik koltuğunda oturdu.



