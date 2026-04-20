Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni deviren Galatasaray, Süper Lig'de son 4 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Fenerbahçe'nin 4 puan, Trabzonspor'u ise 6 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerse önemli bir unvanın da sahibi olacak.

1996-2000 arasında Fatih Terim yönetiminde 4 kez üst üste şampiyon olup Süper Lig tarihinde bir ilke imza atan Cimbom şimdi Okan Buruk yönetiminde aynı başarıyı elde etmeye çok yaklaştı. Kalan 4 haftada büyük bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de iki kez 4 ve üzeri şampiyonluk serisi yakalayan 3. takım olacak.

Daha önce Real Madrid, La Liga'da 1960-1965 ve 1985- 90 arasında üst üste 5 kez şampiyonluk elde etmişti. PSG ise 2012-2016 arasında ve 2021-2025 arasında 4 kez Ligue 1'de mutlu sona ulaştı. Bundesliga'da Bayern 2012-2023 arasında 11 sezon şampiyon olsa da bir daha 4 ve üzeri yakalayamadı.



Aynı şekilde Serie A'da Juventus 2011-2020 arasında tam 9 kez ipi göğüsledi.

Ama bir daha 4 şampiyonluk seri göremedi. Premier Lig'de ise Manchester City 1 kez 4 kez üst üste şampiyon oldu.



