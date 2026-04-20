CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de büyük temizlik I 17 futbolcu yolcu: İşte gidecek isimler

Sarı-Lacivertliler'de tam 17 futbolcu ayrılacak listesinde... 12 futbolcunun kesin vedası beklenirken, bazı oyuncular için teklifler değerlendirilecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
F.Bahçeli yöneticiler, sezon sonundaki büyük temizlikle hem ekonomik dengeyi kurmayı hem de şampiyonluğa oynayan güçlü kadro oluşturmayı hedefliyor.


Fenerbahçe yeni sezon planlaması kapsamında birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-Lacivertliler'de büyük temizlik kapıda. Kanarya'da tam 17 futbolcu topun ağzında.

Gelecek yılın planı yapılırken, şampiyonluğa oynayan güçlü bir kadro kurma hedefi var.
Ancak takımdan ayrılması gereken birçok futbolcu var.

Futbolcular iki ana kategoriye ayrılmış durumda. Kesin olarak yolların ayrılacağı isimler ve gelecek tekliflere göre değerlendirilecek futbolcular.
Kiralık başka takımda oynayan kesin gidecek 7 futbolcu var.

Bunlar; Amrabat, Livakovic, İrfan Can K., İrfan Can E., Mimovic, Diego Carlos, Becao.


Öte yandan Oosterwolde, Yiğit Efe, Çağlar, Alvarez ve Fred ile de sezon sonu yollar ayrılacak.

Teklif beklenenler ise performansı ile eleştirilen Ederson, Semedo, A.Brown, Musaba ve Oğuz Aydın olarak öne çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, hem ekonomik sürdürülebilir bir yapı kurmayı hem de sahada daha iddialı bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

Okan Buruk’tan yönetime hakem tepkisi! 3 maçtan örnek
SONRAKİ HABER

Okan Buruk’tan yönetime hakem tepkisi

 Fenerbahçe'de Sidiki Cherif alarmı! Nesyri'den az Duran'la bir
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif alarmı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler