F.Bahçeli yöneticiler, sezon sonundaki büyük temizlikle hem ekonomik dengeyi kurmayı hem de şampiyonluğa oynayan güçlü kadro oluşturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe yeni sezon planlaması kapsamında birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-Lacivertliler'de büyük temizlik kapıda. Kanarya'da tam 17 futbolcu topun ağzında.
Gelecek yılın planı yapılırken, şampiyonluğa oynayan güçlü bir kadro kurma hedefi var. Ancak takımdan ayrılması gereken birçok futbolcu var.
Futbolcular iki ana kategoriye ayrılmış durumda. Kesin olarak yolların ayrılacağı isimler ve gelecek tekliflere göre değerlendirilecek futbolcular. Kiralık başka takımda oynayan kesin gidecek 7 futbolcu var.
Öte yandan Oosterwolde, Yiğit Efe, Çağlar, Alvarez ve Fred ile de sezon sonu yollar ayrılacak.
Teklif beklenenler ise performansı ile eleştirilen Ederson, Semedo, A.Brown, Musaba ve Oğuz Aydın olarak öne çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, hem ekonomik sürdürülebilir bir yapı kurmayı hem de sahada daha iddialı bir takım oluşturmayı amaçlıyor.