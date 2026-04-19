Trabzonspor, kritik Başakşehir sınavından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında Fenerbahçe'yi yakalama umutlarını çimlere gömdü. Alınan bu sonuç, Bordo-Mavili camiada derin bir hüzne neden oldu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor soyunma odasında ise adeta sessizlik hakimdi. Kaçan fırsatın ağırlığıyla başı öne eğilen oyuncularını ayağa kaldıran isim ise Teknik Direktör Fatih Tekke oldu.
TEK TEK TESELLİ ETTİ
Öğrencilerini tek tek teselli eden ve sergiledikleri onurlu mücadeleyi hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasındaki ağır havayı dağıtmaya çalıştı. Oyuncularına burada seslenen teknik adam, "Bu sezon sahada sadece futbol oynamadınız; çok büyük ve güçlü bir hikaye yazdınız. Ortaya koyduğunuz bu yürekle ve bu takımla ne kadar gurur duysam azdır. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum" dedi.
Deneyimli teknik adam, kalan haftalarda da mücadelelerini en iyi şekilde sürdüreceklerini vurguladı. Tekke, ayrıca oyuncularına verdikleri mücadele ile galibiyeti hak ettiklerini ve ortada maçın kaybedilmesine neden olan bir sorun varsa bunun kendilerinden kaynaklandığını da vurguladı.