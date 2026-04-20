Beşiktaş'ta Asllani kararı verildi: 11 milyon euroluk opsiyon kullanılmayacak

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Arnavut orta saha ile yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ın devre arasında Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Ligdeki ilk golünü 2-1 kaybedilen Samsunspor maçında penaltıdan kaydeden 24 yaşındaki futbolcu forma giydiği 11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Asllani'nin performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni sezonda orta sahaya 2 transfer istediği öğrenildi. Asllani'nin sezon sonunda Inter'e geri dönmesi bekleniyor.

