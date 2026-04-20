Beşiktaş'ın devre arasında Inter'den 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.



Ligdeki ilk golünü 2-1 kaybedilen Samsunspor maçında penaltıdan kaydeden 24 yaşındaki futbolcu forma giydiği 11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Asllani'nin performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni sezonda orta sahaya 2 transfer istediği öğrenildi. Asllani'nin sezon sonunda Inter'e geri dönmesi bekleniyor.