Galatasaray'ın ra transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın geleceği netlik kazanmaya başladı.
Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için İtalyan basınında sürpriz bir haber yer aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın 26 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye döneceği öne sürüldü. Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Hollandalı sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergileyerek şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçilen Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.