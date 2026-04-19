Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyordu.

Tecrübeli futbolcu, sezon içinde attığı goller ve asistlerle kendini kanıtladı ama bir ara duraklama dönemine girdi. Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında ise elini taşın altına koydu.



Alman yıldız, Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla yine eleştirilere cevap vermiş oldu.

Takımını orkestra şefi gibi yöneten Sane, takımının 2 golünün de hazırlayıcısıydı. 30 yaşındaki oyuncunun özellikle ikinci gol öncesi Sara'ya verdiği mükemmel pas, sosyal medyada çok konuşuldu.



Geçen hafta Kocaeli filelerini havalandıran Sane'nin Gençlerbirliği'ne karşı attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu sezon ligde 24 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası kadrosunda yer almak istiyor. Üst üste 4. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Cimbom'da Sane, kalan haftalar için yine takımının en büyük kozlarından biri olacak.



