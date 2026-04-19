CANLI YAYIN
Geri

Şampiyonluk yolunda Sane fırtınası: Alman yıldız eleştirilere sahada cevap verdi

Bir dönem eleştirilen Leroy Sane, en kritik maçta sorumluluk aldı. Gençlerbirliği maçında formunu zirveye çıkarttı. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük silahlarından biri olduğunu yine kanıtladı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Şampiyonluk yolunda Sane fırtınası: Alman yıldız eleştirilere sahada cevap verdi

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyordu.
Tecrübeli futbolcu, sezon içinde attığı goller ve asistlerle kendini kanıtladı ama bir ara duraklama dönemine girdi. Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında ise elini taşın altına koydu.


Alman yıldız, Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla yine eleştirilere cevap vermiş oldu.
Takımını orkestra şefi gibi yöneten Sane, takımının 2 golünün de hazırlayıcısıydı. 30 yaşındaki oyuncunun özellikle ikinci gol öncesi Sara'ya verdiği mükemmel pas, sosyal medyada çok konuşuldu.


Geçen hafta Kocaeli filelerini havalandıran Sane'nin Gençlerbirliği'ne karşı attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu sezon ligde 24 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası kadrosunda yer almak istiyor. Üst üste 4. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Cimbom'da Sane, kalan haftalar için yine takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Abdülkerim'in yerine gelecek flaş transfer
SONRAKİ HABER

Galatasaray'a yeni stoper

 Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenip kupaya uzandı
ÖNCEKİ HABER

Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler