Vakıfbank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu.
SETLER
Vakıfbank 23-25 Fenerbahçe (0-1)
Vakıfbank 29-27 Fenerbahçe (1-1)
Vakıfbank 25-20 Fenerbahçe (2-1)
Vakıfbank 24-19 Fenerbahçe (3-1)
VAKIFBANK 15. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılarak Sultanlar Ligi tarihinde 15. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-siyahlı ekip, kendi sahasında oynadığı finalde hem kupaya uzandı hem de tarihine bir yeni başarı daha ekledi.
SULTANLAR LİGİ'NDE SEZONUN MAÇI
Final serisinin 2-2'ye gelmiş olması, son maçı doğal olarak sezonun en büyük randevusuna dönüştürmüştü.İki büyük takımın şampiyonluk için aynı noktada buluşması, Sultanlar Ligi'nde heyecanı zirveye taşıdı.
Kupayı kaldıran takımın belirlendiği son maçla birlikte 2025-2026 sezonuna da resmi noktayı konuldu.