Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezonun savunma planlaması da şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sol stoper arayışının öne çıktığı süreçte gündeme gelen son isim Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini oldu. Medya haberlerine göre Galatasaray, Cezayirli savunmacı için 7 milyon euroluk teklif yaptı ancak Alman ekibi oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor.

Bensebaini'nin şu anda Borussia Dortmund kadrosunda yer aldığı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar sürdüğü görülüyor.