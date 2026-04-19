Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezonun savunma planlaması da şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sol stoper arayışının öne çıktığı süreçte gündeme gelen son isim Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini oldu. Medya haberlerine göre Galatasaray, Cezayirli savunmacı için 7 milyon euroluk teklif yaptı ancak Alman ekibi oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor.
Bensebaini'nin şu anda Borussia Dortmund kadrosunda yer aldığı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar sürdüğü görülüyor.
GALATASARAY'DAN BENSEBAINI HAMLESİ
Fransız basınında Galatasaray'ın Ramy Bensebaini için Borussia Dortmund'a 7 milyon euroluk resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Aynı haberlerde Dortmund'un, ara transfer döneminde de gündeme gelen oyuncu için geri adım atmadığı ve transfere mesafeli kaldığı aktarıldı.
DORTMUND CEPHESİ NEDEN GERİ ADIM ATMIYOR?
Ramy Bensebaini, 2023 yazında Borussia Dortmund'a katıldı ve halen kulübün savunma rotasyonunda yer alıyor. Oyuncunun Bundesliga profili onu Dortmund savunmasında aktif bir parça olarak gösterirken, sözleşmesinin 2027'ye kadar sürmesi de Alman kulübünün elini güçlendiriyor.
Medya haberlerinde Dortmund'un, Bensebaini'yi sportif projenin bir parçası olarak gördüğü ve bu nedenle satış konusunda geri adım atmadığı yazıldı.
SOL STOPER PROFİLİNE NEDEN UYUYOR?
Bensebaini'nin profili, Galatasaray'ın aradığı sol ayaklı savunmacı ihtiyacı açısından dikkat çekici duruyor. Bundesliga'nın resmi oyuncu sayfasında Bensebaini, Borussia Dortmund savunmacısı olarak listeleniyor; yaygın oyuncu profillerinde ise hem sol bek hem stoper oynayabilen bir isim olarak geçiyor. Bu çok yönlülük, oyuncunun yalnızca tek bir role değil, birkaç farklı savunma kurgusuna uyabildiğini gösteriyor.
SEZON PERFORMANSI KÖTÜ DEĞİL
Bensebaini'nin 2025-26 Bundesliga sezonunda 4 gol ve 1 asisti bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncu sayfasında da 9 maçta 2 golle katkı verdiği görülüyor. Bu veriler, oyuncunun yalnızca savunma rolünde değil, duran top ve hücum katkısı tarafında da skor tehdidi üretebildiğini gösteriyor.