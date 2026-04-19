Rizespor maçıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki maçlarda adeta panik atak yaşıyor. Sarı-Lacivertliler iç sahada rakiplerine baskı kurması gerekirken, kendi strese giriyor ve baskı yiyor. Kanıtı da rakamlara yansımış durumda.



Kanarya, Tedesco ile 14 iç saha maçında ilk 15 dakikalarda gol atamadı. Öte yandan Fenerbahçe, ligde 30 maç oynadı ve 68 gol attı. Bunların sadece 4 tanesini ilk 10 dakika içinde attı. Bu da İtalyan hocanın takımının, tüm maçlara gergin başladığını gösterdi.

