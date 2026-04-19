Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, ilk yarıda daha doğru bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Oyunun kontrolünün büyük bölümünde kendilerinde olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda ise bu görüntünün tamamen değiştiğini ifade etti. Yalçın, özellikle ikinci devrenin ilk 20-25 dakikalık bölümünde kötü başladıklarını vurguladı. Bu süreçte Samsunspor'un baskıyı artırdığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, rakibin bulduğu iki jeneriklik golün maçın kırılma noktası olduğunu söyledi. "İKİNCİ YARI BİZE YAKIŞMADI" Maç sonu açıklamalarında en sert mesajlarından birini ikinci yarı performansı üzerinden veren Sergen Yalçın, "İkinci yarı bize yakışmadı" sözleriyle takımının ortaya koyduğu görüntüden memnun olmadığını net biçimde ortaya koydu. Siyah-beyazlı teknik adam, ikili mücadelelerde rakibin belirgin biçimde önlerine geçtiğini söyledi. Bu durumun oyunun temposunu ve mücadele gücünü doğrudan etkilediğini ifade eden Yalçın, Beşiktaş'ın temaslı oyuna yeterli karşılığı veremediğini vurguladı.

Sergen Yalçın'ın takımı son 2 deplasmanda gol atamadı "RAKİP BİZE GÖRE DAHA İYİYDİ" Basın toplantısında iki farklı yarı izlediklerini söyleyen Yalçın, ikinci yarıda Samsunspor'un daha kontrollü ve daha agresif bir görüntü ortaya koyduğunu belirtti. Rakibin kazanmak adına daha fazla doğru yaptığını ifade eden tecrübeli teknik adam, galibiyetin hak edilmiş olduğunu söyledi. Samsunspor'un özellikle baskı ve temas gücüyle oyunu kendi lehine çevirdiğini dile getiren Yalçın, Beşiktaş'ın bu bölümlerde rakibe cevap veremediğini anlattı. Bu nedenle ikinci yarıda oyunun tamamen rakibin istediği yöne döndüğünü dile getirdi. BİREYSEL PERFORMANSLAR MASAYA YATIRILACAK Sergen Yalçın, takım içindeki bazı bireysel performansları da kendi aralarında değerlendireceklerini belirtti. Teknik heyetin, hem oyuncu performanslarını hem de takım bütünlüğünü detaylı biçimde analiz edeceğini ifade eden Yalçın, bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü, özellikle ikinci yarıdaki takım performansının beklentinin çok altında kaldığını vurguladı.