Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti. Arsenal'in tek sayısı ise 18. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Böylece haftanın en büyük maçında kazanan taraf Pep Guardiola'nın ekibi oldu.
CITY ERKEN VURDU
Manchester City, karşılaşmaya baskılı başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerek Etihad'daki yüksek tempoyu skora çevirdi.
Ancak Arsenal'in cevabı gecikmedi. Londra ekibi, yalnızca iki dakika sonra Kai Havertz'in golüyle skoru 1-1'e getirerek maçın dengesini yeniden kurdu. İlk yarı bu karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.
HAALAND SON SÖZÜ SÖYLEDİ
İkinci yarıda iki takım da oyunu uzun süre dengede götürdü. Mücadelenin kırılma anı ise 65. dakikada geldi. Erling Haaland sahneye çıktı ve Manchester City'yi yeniden öne geçiren golü kaydetti.
Kalan bölümde Arsenal beraberlik için baskısını artırsa da City savunması skoru korumayı başardı. Böylece Manchester City, şampiyonluk yarışında doğrudan rakibini mağlup ederek haftanın en kritik galibiyetlerinden birini aldı.
ZİRVEDE FARK 3'E İNDİ
Bu sonucun ardından lider Arsenal 32 maç sonunda 70 puanda kaldı. Bir maçı eksik Manchester City ise 31 maçta 67 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki farkı 3'e indirdi. Bu tablo, şampiyonluk yarışını yeniden tamamen açık hale getirdi.
Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise Burnley deplasmanına çıkacak.