Şampiyonluk ateşi yandı! Manchester City Arsenal'i 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında sezonun kaderini etkileyebilecek dev maçta Manchester City, sahasında Arsenal’i 2-1 mağlup etti. Etihad’daki kritik randevuda sahadan galibiyetle ayrılan City, zirve yarışında çok büyük bir adım attı.

  • Manchester City, Premier Lig'de Arsenal'i Etihad Stadı'nda 2-1 mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
  • Manchester City'nin gollerini 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland atarken, Arsenal'in golünü 18. dakikada Kai Havertz kaydetti.
  • Lider Arsenal 32 maçta 70 puanda kalırken, bir maçı eksik Manchester City 31 maçta 67 puana yükseldi.
  • Arsenal 34. haftada sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
  • Manchester City 34. haftada Burnley deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti. Arsenal'in tek sayısı ise 18. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Böylece haftanın en büyük maçında kazanan taraf Pep Guardiola'nın ekibi oldu.

CITY ERKEN VURDU

Manchester City, karşılaşmaya baskılı başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerek Etihad'daki yüksek tempoyu skora çevirdi.

Ancak Arsenal'in cevabı gecikmedi. Londra ekibi, yalnızca iki dakika sonra Kai Havertz'in golüyle skoru 1-1'e getirerek maçın dengesini yeniden kurdu. İlk yarı bu karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

Manchester City, Arsenal ile puan farkını 3'e indirdi

HAALAND SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda iki takım da oyunu uzun süre dengede götürdü. Mücadelenin kırılma anı ise 65. dakikada geldi. Erling Haaland sahneye çıktı ve Manchester City'yi yeniden öne geçiren golü kaydetti.

Kalan bölümde Arsenal beraberlik için baskısını artırsa da City savunması skoru korumayı başardı. Böylece Manchester City, şampiyonluk yarışında doğrudan rakibini mağlup ederek haftanın en kritik galibiyetlerinden birini aldı.

Manchester City'nin gollerini Rayan Cherki ve Erling Haaland attı

ZİRVEDE FARK 3'E İNDİ

Bu sonucun ardından lider Arsenal 32 maç sonunda 70 puanda kaldı. Bir maçı eksik Manchester City ise 31 maçta 67 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki farkı 3'e indirdi. Bu tablo, şampiyonluk yarışını yeniden tamamen açık hale getirdi.

Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise Burnley deplasmanına çıkacak.

Sergen Yalçın'dan Samsunspor yenilgisi sonrası sert sözler: Oyuncuların psikolojisi bozuldu
Sergen Yalçın'dan yenilgi sonrası sert sözler

 Bu ne hal Kartal! Beşiktaş Samsuınspor'a 2-1 yenildi
Kartal Samsun'da mağlup

