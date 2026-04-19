Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Manchester City, Premier Lig'de Arsenal'i Etihad Stadı'nda 2-1 mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Manchester City'nin gollerini 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland atarken, Arsenal'in golünü 18. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Lider Arsenal 32 maçta 70 puanda kalırken, bir maçı eksik Manchester City 31 maçta 67 puana yükseldi.

Arsenal 34. haftada sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

Manchester City 34. haftada Burnley deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti. Arsenal'in tek sayısı ise 18. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Böylece haftanın en büyük maçında kazanan taraf Pep Guardiola'nın ekibi oldu. CITY ERKEN VURDU Manchester City, karşılaşmaya baskılı başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerek Etihad'daki yüksek tempoyu skora çevirdi. Ancak Arsenal'in cevabı gecikmedi. Londra ekibi, yalnızca iki dakika sonra Kai Havertz'in golüyle skoru 1-1'e getirerek maçın dengesini yeniden kurdu. İlk yarı bu karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

Manchester City, Arsenal ile puan farkını 3'e indirdi HAALAND SON SÖZÜ SÖYLEDİ İkinci yarıda iki takım da oyunu uzun süre dengede götürdü. Mücadelenin kırılma anı ise 65. dakikada geldi. Erling Haaland sahneye çıktı ve Manchester City'yi yeniden öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde Arsenal beraberlik için baskısını artırsa da City savunması skoru korumayı başardı. Böylece Manchester City, şampiyonluk yarışında doğrudan rakibini mağlup ederek haftanın en kritik galibiyetlerinden birini aldı.