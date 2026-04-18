Süper Lig ekibi Göztepe, Kocaelispor ile oynadıkları maçtaki hakem yönetimine tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımda, "Kocaelispor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikalarında aleyhimize verilen penaltı kararı, yalnızca camiamızda değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi.



90+4. dakikada yaşanan pozisyonda hakem, ilk etapta Kocaelispor lehine ceza sahası dışından serbest vuruş kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde gerçekleştiğine hükmedilerek penaltı kararı çıktı. Penaltının gole çevrilmesiyle mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

