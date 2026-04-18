Galatasaray'a Japon harikası! Yeni transfer Premier Lig'den

Trendyol Süper Lig’de takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkaran Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan yeni sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mertens sonrası 10 numara pozisyonunda istikrarlı katkı arayışı devam ederken gündeme gelen son ismin Daichi Kamada olduğu öne sürüldü.

  • Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Japon futbolcu Daichi Kamada'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.
  • 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kamada'nın sözleşmesi sezon sonunda bittiği için düşük maliyetli transfer yapılması planlanıyor.
  • Kamada bu sezon Premier Lig'de 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
  • Japon futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve daha sonra Lazio'da oynadı.
  • Kamada, Japonya Milli Takımı'nda 47 maçta 12 gol kaydetti.

İddiaya göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Japon yıldızı listenin ilk sırasına yazdı. Yönetimin, maliyet avantajı oluşturabilecek bir zeminde bu transferi sonuçlandırmak istediği belirtilirken teknik heyetin de hamleye onay verdiği aktarıldı.

Daichi Kamada'nın adı daha önce birçok kez Türk kulüpleri ile anıldı

TRANSFERDE ROTA İNGİLTERE'YE ÇEVRİLDİ

Galatasaray'da yeni sezonun en önemli başlıklarından biri hücum merkezine yapılacak takviye olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların, 10 numara bölgesinde oyunu yönlendirebilecek, tempo koyabilecek ve skor katkısı verebilecek bir profil üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Daichi Kamada isminin öne çıkması, kulübün yalnızca yetenek değil tecrübe ve oyun aklı da aradığını gösteriyor. Galatasaray cephesinde transfer dosyasının, maliyet-fayda dengesi üzerinden şekillendiği anlaşılıyor.

KAMADA İÇİN FIRSAT OPERASYONU

Haberde, sezon sonundaki sözleşme durumu nedeniyle Kamada transferinin fırsat operasyonuna dönüşebileceği vurgulandı. Galatasaray yönetiminin, bonservis yükünü minimumda tutarak bu dosyayı düşük maliyetli şekilde bitirme planı yaptığı öne sürüldü.

Bu yaklaşım, sarı-kırmızılıların transfer stratejisinde kontrollü ama etkili hamleler peşinde olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Avrupa tecrübesi bulunan bir oyuncunun uygun finansal şartlarla gündeme gelmesi, bu dosyayı daha dikkat çekici hale getiriyor.

10 NUMARA ARAYIŞINDA KRİTİK PROFİL

29 yaşındaki Japon futbolcu, ofansif orta saha rolünde görev yapıyor. 1.80 boyundaki Kamada'nın oyun aklı, bağlantı oyunu ve tempolu yapısıyla ön plana çıktığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu pozisyonda aradığı temel özellikler düşünüldüğünde Kamada isminin neden öne çıktığı daha net görülüyor. Sarı-kırmızılı ekip, yalnızca tabelaya katkı veren değil oyunun yönünü değiştirebilen bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.

AVRUPA KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerine Japonya'da başlayan Daichi Kamada, Avrupa'daki asıl çıkışını Eintracht Frankfurt formasıyla yaptı. Alman ekibinde 100'ün üzerinde maça çıkan yıldız isim, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayarak kendisini üst seviyede gösterdi.

Daha sonra Lazio forması giyen Kamada'nın, 2024 yazında Crystal Palace'a transfer olduğu aktarıldı. Avrupa'nın farklı liglerinde edindiği deneyim, oyuncunun yalnızca teknik değil rekabet seviyesi açısından da önemli bir profil sunduğunu gösteriyor.

BU SEZON SINIRLI SÜRE, DÜŞÜK MALİYET FIRSATI

Bu sezon İngiltere'de sınırlı süreler bulan Japon futbolcu, ligde 15 maçta 1 asistlik katkı verdi. Rakamlar çok yüksek görünmese de Galatasaray cephesinde oyuncunun mevcut konumu, transferin ekonomik tarafını daha önemli hale getiriyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu nedenle dosyayı doğrudan yüksek maliyetli yıldız transferi gibi değil, verim alınabilecek fırsat hamlesi şeklinde ele aldığı anlaşılıyor. Teknik heyetin de olumlu görüş bildirmesi, sürecin önümüzdeki haftalarda daha somut bir zemine taşınabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ AYRI DEĞER KATIYOR

Daichi Kamada'nın Japonya Milli Takımı'nda da düzenli forma giymesi, oyuncunun profilini daha değerli hale getiriyor. Milli takım kariyerinde 47 maçta 12 gol üretmesi, onu yalnızca kulüp düzeyinde değil uluslararası seviyede de dikkat çekici bir isim konumuna taşıyor.

