Japon futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve daha sonra Lazio'da oynadı.

Kamada bu sezon Premier Lig'de 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kamada'nın sözleşmesi sezon sonunda bittiği için düşük maliyetli transfer yapılması planlanıyor.

İddiaya göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Japon yıldızı listenin ilk sırasına yazdı. Yönetimin, maliyet avantajı oluşturabilecek bir zeminde bu transferi sonuçlandırmak istediği belirtilirken teknik heyetin de hamleye onay verdiği aktarıldı.

Daichi Kamada'nın adı daha önce birçok kez Türk kulüpleri ile anıldı

TRANSFERDE ROTA İNGİLTERE'YE ÇEVRİLDİ

Galatasaray'da yeni sezonun en önemli başlıklarından biri hücum merkezine yapılacak takviye olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların, 10 numara bölgesinde oyunu yönlendirebilecek, tempo koyabilecek ve skor katkısı verebilecek bir profil üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Daichi Kamada isminin öne çıkması, kulübün yalnızca yetenek değil tecrübe ve oyun aklı da aradığını gösteriyor. Galatasaray cephesinde transfer dosyasının, maliyet-fayda dengesi üzerinden şekillendiği anlaşılıyor.

KAMADA İÇİN FIRSAT OPERASYONU

Haberde, sezon sonundaki sözleşme durumu nedeniyle Kamada transferinin fırsat operasyonuna dönüşebileceği vurgulandı. Galatasaray yönetiminin, bonservis yükünü minimumda tutarak bu dosyayı düşük maliyetli şekilde bitirme planı yaptığı öne sürüldü.

Bu yaklaşım, sarı-kırmızılıların transfer stratejisinde kontrollü ama etkili hamleler peşinde olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Avrupa tecrübesi bulunan bir oyuncunun uygun finansal şartlarla gündeme gelmesi, bu dosyayı daha dikkat çekici hale getiriyor.