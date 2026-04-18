Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda hem camiaya birlik mesajı verdi hem de hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kulüp içi rekabetin zarar verici boyuta ulaşmaması gerektiğini dile getiren Saran, "Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Fenerbahçe için savaşılır. Ayağa kalkıp savaşmalıyız" dedi.

Saran'ın gündemindeki en dikkat çekici başlıklardan biri ise son maçta yaşanan tartışmalı hakem kararı oldu. Özellikle bir gol pozisyonu öncesinde verilen faul kararına tepki gösteren başkan, VAR sisteminin devreye girmemesini eleştirdi: "Rize karşılaşmasında yaşanan gol pozisyonu... Öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi ve o pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik." Saran "Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz!" ifadelerini kullandı.





HİÇ UYKU UYUMADIK





Saran, "Rizespor maçında çok üzen bir sonuç yaşadık. Hiç uyumadık. Maç sonu uzun süre stadyumdan çıkamadık. Birçok Fenerbahçeli bu geceyi uykusuz geçirdi, bizim için. Çok üzüldük. Hayal kırıklığını yaşıyoruz" dedi.



FUTBOLCULAR AĞLAMAKLIYDI





Sarı- Lacivertli kulübün başkanı "Futbolcuların bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, Whatsapp grubundan özür diledi. Kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz" sözlerini sarfetti



