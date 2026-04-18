Galatasaray'da Lemina ve İlkay'ın hasta olduğu belirtildi ve rotasyonun buna göre şekilleneceği açıklandı.

Okan Buruk, hafta içi oynanacak Fenerbahçe maçını en önemli maç olarak tanımladı ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini belirtti.

Galatasaray, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle Gençlerbirliği'ni yenerek puanını 71'e çıkardı ve zirvede farkı 4 puana yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı sonrası hakem performansını sert şekilde eleştirdi ve iptal edilen gol ile sarı kart kararlarına tepki gösterdi.

Buruk'un sözleri, Galatasaray cephesinin yalnızca tek bir karara değil genel maç yönetimine itiraz ettiğini ortaya koydu. Genç hakemlere fırsat verilmesine karşı olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, asıl sorunun yanlış atamalar ve yetersiz performanslar olduğunu vurguladı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, hakem kararlarının futbolun önüne geçtiğini belirtirken bazı pozisyonlar üzerinden örnekler verdi. Okan Buruk, "Bu kadar kötü kararları nasıl veriyorlar?" diyerek özellikle sarı kart kararlarına tepki gösterdi.

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem performansına açık şekilde tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar, bir de kalemizde gol gördük" sözleriyle maç içindeki kararların oyunun akışını doğrudan etkilediğini savundu.

Gençlerbirliği karşısında Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle kazanan Galatasaray'da deneyimli teknik adam, maç sonu değerlendirmesinde yalnızca oyunu değil karşılaşmanın yönetimini de mercek altına aldı. Özellikle iptal edilen gol ve sarı kart kararları üzerinden konuşan Buruk, önlerindeki Fenerbahçe maçıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

VAR TEPKİSİ

Maç sonu açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, iptal edilen gol üzerinden gelen VAR eleştirisi oldu. Okan Buruk, bazı kararların artık sahadaki oyunun önüne geçtiğini ve bunun futbol adına ciddi bir problem oluşturduğunu söyledi.

GALATASARAY FARKI 4'E ÇIKARDI

Hakem kararlarına yönelik memnuniyetsizliğine rağmen Okan Buruk, galibiyetin puan tablosundaki etkisinden dolayı mutlu olduğunu da dile getirdi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 71 yaptı ve zirvede farkı 4'e çıkardı.

Buruk, ikinci yarıda daha fazla pozisyon bulmaları gerektiğini söylerken, takımının şampiyonluk yarışında çok önemli bir eşikten geçtiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Şampiyon olmak için 4 maç kaldı" dedi.

FENERBAHÇE VE KUPA MESAJI

Okan Buruk, hafta içi oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili de net mesaj verdi. Galatasaray Teknik Direktörü, Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini vurgularken, Fenerbahçe karşılaşmasını kendileri için en önemli maç olarak tanımladı.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, kendi sahalarında oynayacakları bu mücadeleyi kazanmak istediklerini açık şekilde ifade etti.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Buruk, açıklamalarında Victor Osimhen'in durumuna da değindi. Nijeryalı yıldızı Fenerbahçe maçına hazırlamaya çalışacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, kadro planlamasında hastalık ve sakatlık durumlarının belirleyici olacağını söyledi.

Ayrıca Lemina ile İlkay'ın hasta olduğunu ifade eden Buruk, rotasyonun buna göre şekilleneceğini belirtti.