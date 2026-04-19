Bu golle birlikte ilk yarının kontrolünü eline geçiren Liverpool, devre arasına avantajlı giren takım oldu. Everton ise ilk 45 dakikayı geride kapatmasına rağmen oyunun içinde kalmayı başardı.

Liverpool, derbinin ilk bölümünde daha etkili görünen taraf oldu. Kırmızılar, 29. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve zorlu deplasmanda skor üstünlüğünü ele aldı.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan Merseyside Derbisi'nde kazanan taraf 2-1'lik skorla Liverpool oldu. Kırmızılar, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son sözü uzatma dakikalarında söyledi.

Virgil van Dijk attığı golle 3 puanı getirdi

BETO EVERTON'U MAÇA ORTAK ETTİ

İkinci yarıda Everton daha agresif ve daha istekli bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Beto'nun attığı golle skoru 1-1'e getirerek tribünleri ayağa kaldırdı.

Bu golün ardından Merseyside Derbisi uzun süre dengede ilerledi. İki takım da galibiyet için risk alırken mücadele, son düdüğe kadar büyük bir heyecan içinde devam etti.

SON SÖZÜ VAN DIJK SÖYLEDİ

Karşılaşmada uzun süre eşitlik bozulmazken Liverpool, uzatma dakikalarında darbeyi vurdu. 90+10. dakikada sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu gol, derbinin kader anı oldu. Liverpool, son bölümde bulduğu bu kritik sayıyla sahadan 3 puanla ayrılırken Everton ise çok değerli bir puanı son anda kaybetti.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK KAZANÇ

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 55'e yükseltti. Everton ise 47 puanda kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Everton ise deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya gelecek.