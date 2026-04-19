Erzurumspor FK Süper Lig'de! Bodrum'daki 1-1'lik beraberlik yetti

TFF 1. Lig’in 36. haftasında Bodrum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken bu sonuç en çok Erzurumspor cephesine yaradı. Mavi-beyazlı ekip, bitime 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyerek sezonun en büyük hedefini gerçekleştirdi.

  • Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanında 1-1 beraberlik alarak 79 puana yükseldi ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
  • Erzurumspor FK, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7 puana çıkararak ilk iki sırada kalmayı kesinleştirdi.
  • Mustafa Fettahoğlu maçın 4. dakikasında Erzurumspor FK'yı öne geçirdi, Bodrum FK ise 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile beraberliği sağladı.
  • Erzurumspor FK, 2020-21 sezonundan sonra 5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
  • Mavi-beyazlı ekip, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e çıkma hedefini gerçekleştirdi.

Maç öncesinde en az 1 puanın yeterli olduğu kritik deplasmana çıkan Erzurumspor FK, istediğini aldı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Mustafa Fettahoğlu ile öne geçen konuk ekip, ikinci yarıda Ali Habeşoğlu'nun golüne engel olamasa da beraberliği koruyarak hedefine ulaştı. Bu sonuçla 79 puana yükselen Erzurumspor, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7 puana çıkararak Süper Lig biletini cebine koydu.

ERKEN GOLLE GELEN BÜYÜK AVANTAJ

Erzurumspor FK, maçın baskısını daha ilk dakikalarda lehine çevirdi. 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle öne geçen mavi-beyazlılar, kritik deplasmanda ihtiyaç duyduğu psikolojik üstünlüğü de erken yakaladı.

Bu gol, sadece skor tabelasını değiştirmedi. Aynı zamanda Erzurumspor'un maçı istediği senaryoya çekmesini sağladı. Skor avantajını eline alan konuk ekip, kalan bölümde daha kontrollü bir oyunla hedefe yaklaşmayı başardı.

BODRUM FK PES ETMEDİ

Ev sahibi ekip Bodrum FK, maçtan kopmadı ve ikinci yarıda dengeyi sağladı. 55. dakikada Ali Habeşoğlu'nun attığı golle skoru 1-1'e getiren Bodrum temsilcisi, karşılaşmaya yeniden ortak oldu.

Bu dakikadan sonra mücadelede tansiyon daha da yükseldi. Ancak Erzurumspor FK, kalan bölümde skoru koruyarak Süper Lig'e çıkmak için gereken puanı almayı başardı.

1 PUAN YETTİ, HEDEF GERÇEKLEŞTİ

Karşılaşma öncesi bütün hesaplarını en az 1 puan üzerine kuran Erzurumspor FK, bu planını sahaya doğru yansıttı. Bodrum FK deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılan mavi-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

79 puana ulaşan Erzurumspor FK, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak ilk iki içinde kalmayı garantiledi. Böylece sezonun en kritik eşiklerinden biri başarıyla geçilmiş oldu.

5 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG

Erzurumspor FK, son olarak 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte 2026-27 sezonunda yeniden Türkiye'nin en üst liginde yer alma hakkı kazandı.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Abdülkerim'in yerine gelecek flaş transfer
Galatasaray'a yeni stoper

 Samsunspor - Beşiktaş | CANLI
Samsunspor - Beşiktaş | CANLI

