Mustafa Fettahoğlu maçın 4. dakikasında Erzurumspor FK'yı öne geçirdi, Bodrum FK ise 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile beraberliği sağladı.

Erzurumspor FK, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7 puana çıkararak ilk iki sırada kalmayı kesinleştirdi.

Maç öncesinde en az 1 puanın yeterli olduğu kritik deplasmana çıkan Erzurumspor FK, istediğini aldı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Mustafa Fettahoğlu ile öne geçen konuk ekip, ikinci yarıda Ali Habeşoğlu'nun golüne engel olamasa da beraberliği koruyarak hedefine ulaştı. Bu sonuçla 79 puana yükselen Erzurumspor, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7 puana çıkararak Süper Lig biletini cebine koydu.

ERKEN GOLLE GELEN BÜYÜK AVANTAJ

Erzurumspor FK, maçın baskısını daha ilk dakikalarda lehine çevirdi. 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle öne geçen mavi-beyazlılar, kritik deplasmanda ihtiyaç duyduğu psikolojik üstünlüğü de erken yakaladı.

Bu gol, sadece skor tabelasını değiştirmedi. Aynı zamanda Erzurumspor'un maçı istediği senaryoya çekmesini sağladı. Skor avantajını eline alan konuk ekip, kalan bölümde daha kontrollü bir oyunla hedefe yaklaşmayı başardı.