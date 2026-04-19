Maç öncesinde en az 1 puanın yeterli olduğu kritik deplasmana çıkan Erzurumspor FK, istediğini aldı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Mustafa Fettahoğlu ile öne geçen konuk ekip, ikinci yarıda Ali Habeşoğlu'nun golüne engel olamasa da beraberliği koruyarak hedefine ulaştı. Bu sonuçla 79 puana yükselen Erzurumspor, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7 puana çıkararak Süper Lig biletini cebine koydu.
ERKEN GOLLE GELEN BÜYÜK AVANTAJ
Erzurumspor FK, maçın baskısını daha ilk dakikalarda lehine çevirdi. 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle öne geçen mavi-beyazlılar, kritik deplasmanda ihtiyaç duyduğu psikolojik üstünlüğü de erken yakaladı.
Bu gol, sadece skor tabelasını değiştirmedi. Aynı zamanda Erzurumspor'un maçı istediği senaryoya çekmesini sağladı. Skor avantajını eline alan konuk ekip, kalan bölümde daha kontrollü bir oyunla hedefe yaklaşmayı başardı.
BODRUM FK PES ETMEDİ
Ev sahibi ekip Bodrum FK, maçtan kopmadı ve ikinci yarıda dengeyi sağladı. 55. dakikada Ali Habeşoğlu'nun attığı golle skoru 1-1'e getiren Bodrum temsilcisi, karşılaşmaya yeniden ortak oldu.
Bu dakikadan sonra mücadelede tansiyon daha da yükseldi. Ancak Erzurumspor FK, kalan bölümde skoru koruyarak Süper Lig'e çıkmak için gereken puanı almayı başardı.
1 PUAN YETTİ, HEDEF GERÇEKLEŞTİ
Karşılaşma öncesi bütün hesaplarını en az 1 puan üzerine kuran Erzurumspor FK, bu planını sahaya doğru yansıttı. Bodrum FK deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılan mavi-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
79 puana ulaşan Erzurumspor FK, üçüncü sıradaki Amed SK ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak ilk iki içinde kalmayı garantiledi. Böylece sezonun en kritik eşiklerinden biri başarıyla geçilmiş oldu.
5 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG
Erzurumspor FK, son olarak 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte 2026-27 sezonunda yeniden Türkiye'nin en üst liginde yer alma hakkı kazandı.