Hedef 67 puan: Bordo-mavililer Başakşehir engelini geçip derbiyi bekleyecek

Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Fırtına kazanıp haftaya oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile puanları eşitlemek istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Başakşehir'i konuk edecek.


Geçen hafta Alanya ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz devi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan Bordo-Mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmayı amaçlıyor. Bu karşılaşma Fırtına için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Rize ile berabere kalması sonrası Trabzonspor bugün kazanırsa Sarı-Lacivertliler (67) ile puanları eşitleyecek.


Önümüzdeki hafta Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de puan farkı ile ikinci sıraya yükselme fırsatını getirebilir. Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke'nin Başakşehir'i imha planı da belli oldu. Deneyimli teknik adam, orta sahada Başakşehir'in pas trafiğini bozup kazanılan toplarla sonuca gitmeyi planlıyor.

