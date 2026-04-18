Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Gençlerbirliği karşısında attığı erken golle maça damga vurdu. Kritik mücadelede henüz 71. saniyede sahneye çıkan tecrübeli golcü, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti ve sarı-kırmızılı ekibi öne geçiren isim oldu.
Icardi için bu gol yalnızca hızlı bir başlangıç anlamı taşımadı. Arjantinli yıldız, son olarak 13 Şubat'ta Eyüpspor karşısında fileleri havalandırmıştı. Böylece tecrübeli forvet, 7 maçlık gol sessizliğine de Gençlerbirliği karşısında son verdi.
71. SANİYEDE REKOR GELDİ
Mauro Icardi, Gençlerbirliği karşısında karşılaşmanın henüz başında rakip ağları sarstı. 71. saniyede gelen bu gol, Arjantinli futbolcunun Süper Lig kariyerindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'ın kritik deplasmanda bu kadar erken skor üstünlüğünü yakalaması, maçın gidişatı açısından da önemli bir avantaj oluşturdu. Icardi, böylesine kısa sürede sahneye çıkarak gecenin ilk büyük kırılma anını yarattı.
7 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ
Tecrübeli yıldız, son golünü 13 Şubat tarihinde Eyüpspor karşısında atmıştı. Bu tarihten sonra ligde gol sesi çıkaramayan Icardi, Gençlerbirliği önünde suskunluğunu bozdu.
Bu gol, yalnızca bireysel istatistik açısından değil hücum hattındaki ritim bakımından da dikkat çekici bir gelişme oldu. Galatasaray'ın skor yükünü taşıyan isimlerden biri olan Arjantinli futbolcu, yeniden tabelaya etki etmeyi başardı.
LİGDE 14. GOLÜNE ULAŞTI
Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçta 14. kez ağları havalandırdı. Arjantinli yıldız, böylece sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne bir kez daha doğrudan katkı verdi.