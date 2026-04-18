Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçında 71. saniyede attığı golle Süper Lig kariyerindeki en erken golü kaydetti.

Icardi, 13 Şubat'taki Eyüpspor maçından bu yana süren 7 maçlık gol sessizliğini Gençlerbirliği karşısında sona erdirdi.

Arjantinli futbolcu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçta 14. golüne ulaştı.

Icardi'nin erken golü Galatasaray'a kritik deplasmanda önemli bir avantaj sağladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Gençlerbirliği karşısında attığı erken golle maça damga vurdu. Kritik mücadelede henüz 71. saniyede sahneye çıkan tecrübeli golcü, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti ve sarı-kırmızılı ekibi öne geçiren isim oldu. Icardi için bu gol yalnızca hızlı bir başlangıç anlamı taşımadı. Arjantinli yıldız, son olarak 13 Şubat'ta Eyüpspor karşısında fileleri havalandırmıştı. Böylece tecrübeli forvet, 7 maçlık gol sessizliğine de Gençlerbirliği karşısında son verdi.

Mauro Icardi gol sayısını 14'e yükseltti 71. SANİYEDE REKOR GELDİ Mauro Icardi, Gençlerbirliği karşısında karşılaşmanın henüz başında rakip ağları sarstı. 71. saniyede gelen bu gol, Arjantinli futbolcunun Süper Lig kariyerindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'ın kritik deplasmanda bu kadar erken skor üstünlüğünü yakalaması, maçın gidişatı açısından da önemli bir avantaj oluşturdu. Icardi, böylesine kısa sürede sahneye çıkarak gecenin ilk büyük kırılma anını yarattı.