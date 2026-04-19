Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 11 ve 72. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada Emre Sağlık'ın kendi kalesine ve 69. dakikada Ertuğrul Furat'tan geldi. Somaspor'un tek sayısını ise 86. dakikada Namık Barış Çelik kaydetti. Bu sonuçla Bursaspor 77 puana ulaştı ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 7 puana çıkararak şampiyonluğu cebine koydu.

Eyüp Akcan'ın golüyle rahatlayan ev sahibi ekip, Emre Sağlık'ın ters vuruşu ve Ertuğrul Furat'ın katkısıyla maçı kopardı. Emir Kaan Gültekin'in ikinci golü ise şampiyonluk gecesinin altını daha kalın çizdi. Somaspor'un 86. dakikadaki golü sadece skoru 5-1'e getirdi.

Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlayan Bursaspor, taraftarının önünde baskılı oyununu skora çevirmeyi başardı. 11. dakikada Emir Kaan Gültekin'le öne geçen yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda vitesi daha da artırdı ve farkı kısa sürede açtı.

Bursaspor son olarak 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de oynadı

1. LİG BİLETİ RESMEN ALINDI

Bu galibiyetle Bursaspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Yeşil-beyazlılar böylece 2026-27 sezonunda Trendyol 1. Lig'de yer alma hakkını elde etti. TFF'nin 2021-22 1. Lig arşivi, kulübün son olarak o sezonda bu seviyede yer aldığını gösteriyor.

Bursaspor'un son dönemdeki toparlanma hikâyesi açısından bu sonuç yalnızca bir üst lige çıkış değil, aynı zamanda yeniden yapılanmanın da en güçlü çıktısı oldu. Kulüp, geçen sezon 3. Lig'den yükselmişti; şimdi ise bir sezon sonra 1. Lig kapısını açtı.