Başkan Erdoğan'dan namağlup şampiyon Buz Hokeyi A Milli Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Grup A’da namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı’nı tebrik etti.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan namağlup şampiyon Buz Hokeyi A Milli Takımı'na tebrik
  • Türkiye Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.
  • Milli takım son maçında Meksika'yı 6-3 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.
  • Türkiye bu şampiyonlukla Division II Group B'ye yükselme hakkı kazandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından milli takımı tebrik etti.

Ay-yıldızlı ekip, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen organizasyonda son maçında Meksika'yı 6-3 mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı. Türkiye, bu sonuçla şampiyonluğa ulaşırken organizasyonu namağlup kapattı ve Division II Group B'ye yükselme başarısı gösterdi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK GELDİ

Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı, turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Son karşılaşmada Meksika karşısında alınan 6-3'lük galibiyet, altın madalyayı getiren sonuç oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Şampiyonluğun ardından Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından milli takım için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan; "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

