Ay-yıldızlı ekip, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen organizasyonda son maçında Meksika'yı 6-3 mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı. Türkiye, bu sonuçla şampiyonluğa ulaşırken organizasyonu namağlup kapattı ve Division II Group B'ye yükselme başarısı gösterdi.
NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK GELDİ
Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı, turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Son karşılaşmada Meksika karşısında alınan 6-3'lük galibiyet, altın madalyayı getiren sonuç oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI
Şampiyonluğun ardından Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından milli takım için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan; "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
