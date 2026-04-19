Ay-yıldızlı ekip, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen organizasyonda son maçında Meksika'yı 6-3 mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı. Türkiye, bu sonuçla şampiyonluğa ulaşırken organizasyonu namağlup kapattı ve Division II Group B'ye yükselme başarısı gösterdi.

Buz Hokeyi Milli Takımı altın madalya kazandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Şampiyonluğun ardından Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından milli takım için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan; "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.