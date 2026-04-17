Türk satrancında dünya rekoru: Yağız Kaan Erdoğmuş rekor kırdı

Dünyanın en genç büyükustası milli satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2 bin 700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak tarihe geçti...

Milli sporcu Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Monaco Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda tarihe geçti.

Monaco'da gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Erdoğmuş, bu mücadelede elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdırdı. Bu sonuçla birlikte GM Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kırdı. Daha önce bu rekor, 15 yaşındayken 2700 ELO barajını geçen Çinli Büyükusta Wei Yi'ye aitti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yağız Kaan'ın Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kıran Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarının devamını diliyorum" dedi.

