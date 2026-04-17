Fenerbahçe de devre arasında Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı ve ilgisini sürdürüyor.

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla 30 maçta 21 gol atıp 1 asist yaptı.

Vedat Muriqi'nin Mallorca ile sözleşmesinde 40 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor ancak Mallorca'nın küme düşme hattındaki konumu nedeniyle daha düşük bedelle ayrılık mümkün olabilir.

Robert Lewandowski'nin geleceğinin henüz kesinlik kazanmaması, Barcelona'nın hücum hattındaki arayışını hızlandırdı. Katalan devinin ilk hedefinde Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez yer alırken yüksek maliyet ihtimali nedeniyle alternatif isimler de masaya yatırıldı. Bu süreçte Vedat Muriqi dosyası öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

İLK HEDEF ALVAREZ, LİSTEDE MURİQI DE VAR

Barcelona, forvet hattında ana planını Julian Alvarez üzerinden kurdu. Ancak maliyetin yükselmesi, kulübü daha erişilebilir seçeneklere yöneltti. Mallorca'da istikrarlı performans sergileyen Vedat Muriqi de bu tabloda Katalan ekibinin radarına giren isimlerden biri oldu.

İspanyol basınında yer alan detaylarda, Barcelona'nın Muriqi'yi yalnızca kısa vadeli bir alternatif olarak değil, mevcut koşullarda değerlendirilebilir bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı. Böylece deneyimli santrforun adı Avrupa devlerinden biriyle anılmaya başladı.

TRANSFER İÇİN İLK ADIM ATILDI

Barcelona, Vedat Muriqi'nin transfer şartlarını netleştirmek amacıyla ilk girişimini yaptı. Katalan ekibinin şu aşamada resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncunun mali koşulları ve kulübünün beklentisiyle ilgili bilgi topladığı belirtildi.

Bu adım, dosyanın henüz erken aşamada olduğunu gösterse de Muriqi'nin ciddi biçimde değerlendirildiğini ortaya koydu. Barcelona cephesinin özellikle ekonomik dengeyi gözeterek hareket ettiği görüldü.