Robert Lewandowski'nin geleceğinin henüz kesinlik kazanmaması, Barcelona'nın hücum hattındaki arayışını hızlandırdı. Katalan devinin ilk hedefinde Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez yer alırken yüksek maliyet ihtimali nedeniyle alternatif isimler de masaya yatırıldı. Bu süreçte Vedat Muriqi dosyası öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.
İLK HEDEF ALVAREZ, LİSTEDE MURİQI DE VAR
Barcelona, forvet hattında ana planını Julian Alvarez üzerinden kurdu. Ancak maliyetin yükselmesi, kulübü daha erişilebilir seçeneklere yöneltti. Mallorca'da istikrarlı performans sergileyen Vedat Muriqi de bu tabloda Katalan ekibinin radarına giren isimlerden biri oldu.
İspanyol basınında yer alan detaylarda, Barcelona'nın Muriqi'yi yalnızca kısa vadeli bir alternatif olarak değil, mevcut koşullarda değerlendirilebilir bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı. Böylece deneyimli santrforun adı Avrupa devlerinden biriyle anılmaya başladı.
TRANSFER İÇİN İLK ADIM ATILDI
Barcelona, Vedat Muriqi'nin transfer şartlarını netleştirmek amacıyla ilk girişimini yaptı. Katalan ekibinin şu aşamada resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncunun mali koşulları ve kulübünün beklentisiyle ilgili bilgi topladığı belirtildi.
Bu adım, dosyanın henüz erken aşamada olduğunu gösterse de Muriqi'nin ciddi biçimde değerlendirildiğini ortaya koydu. Barcelona cephesinin özellikle ekonomik dengeyi gözeterek hareket ettiği görüldü.
40 MİLYON EURO DETAYI
Vedat Muriqi'nin Mallorca ile yaptığı sözleşmede 40 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna rağmen kulübün ligdeki konumu, transfer denkleminde farklı bir kapı açabilir. Mallorca'nın sezon sonundaki tablosuna göre daha düşük bir bedelle ayrılık ihtimali gündemde tutuluyor.
Barcelona'nın da bu olasılığı yakından izlediği ifade edildi. Katalan ekibi, Mallorca'nın küme düşme hattına yakın seyrini dosyanın ekonomik boyutunda belirleyici bir unsur olarak değerlendiriyor.
FENERBAHÇE DE TAKİPTE
Vedat Muriqi, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün eski golcüsüne ilgisinin sürdüğü belirtilirken Barcelona'nın devreye girmesiyle birlikte transfer dosyasının daha geniş bir rekabet alanına taşındığı görüldü.
Bu durum, deneyimli forvetin yaz döneminde yalnızca tek bir teklif hattı üzerinden ilerlemeyeceğini gösteriyor. Muriqi'nin performansı ve piyasa değeri, onu yeniden dikkat çeken isimlerden biri haline getirdi.
SEZON PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla bu sezon 30 maçta görev yaptı. Deneyimli golcü, söz konusu karşılaşmalarda 21 gol atıp 1 asist üretti. Bu tablo, onu yalnızca takımının değil ligin de en dikkat çeken hücum oyuncularından biri haline getirdi.
Barcelona'nın alternatif listesine girmesinde bu üretken performansın belirleyici rol oynadığı görülüyor. Muriqi, ceza sahası etkinliği ve bitiriciliğiyle transfer piyasasında yeniden güçlü bir gündem oluşturdu.
BARCELONA'NIN DİĞER ADAYLARI DA GÜNDEMDE
Katalan temsilcisinin forvet listesinde Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un da yer aldığı belirtildi. Hücum hattı için geniş bir değerlendirme yapan Barcelona'nın, farklı profil ve maliyetlerde oyuncuları aynı anda izlediği aktarıldı.
Öte yandan Victor Osimhen'in de Barcelona'nın gündemine gelen isimler arasında bulunduğu öne sürüldü. Böylece Katalan ekibinin yeni sezon öncesi santrfor dosyasını çok katmanlı biçimde yürüttüğü görüldü.