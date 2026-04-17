Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile karşılaştı. İlk devre 0-0 sona erdi.
Gol perdesini 47'de Ali Sowe açtı. 80. dakikada Anderson Talisca, kendisine yapılan hareket sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek tabelayı dengeledi. Musaba'nın asistinde boş kaleye kolay bir vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, ev sahibini öne geçirmeyi başardı. Modibo Sagnan maça son noktayı koydu. Mücadele 2-2 sona erdi.
Domenico Tedesco ve öğrencileri, zorlu randevudan iki puan kaybıyla ayrılırken şampiyonluk mücadelesinde maç fazlasıyla lider olma fırsatını kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada sol taraftan ilerleyen Archie Brown'un pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Talisca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Çağlar Söyüncü'nün pasında orta sahada topla buluşan Kante'nin, ilerleyip ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
23. dakikada sol taraftan Ibrahim Olawoyin'in pasında topla buluşan Laçi'nin ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan dışarı gitti.
30. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Sowe'un ilerleyip ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Archie Brown'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.
72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.
80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.
86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.
90+8. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.
SIDIKI CHERIF EN ÖNDE
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü ilk 11'de görev aldı.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında kalede Ederson Moraes forma giydi. Savunma hattı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown'dan oluştu. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Sidiki Cherif şans buldu.
TEDESCO'DAN TEK ZORUNLU HAMLE
3 EKSİK, İSMAİL YÜKSEK GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Cezalı Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri süren Marco Asensio ile Edson Alvarez, maç kadrosunda yer almadı.
Öte yandan sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi. Milli futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken teknik heyetten forma şansı bekledi.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Tarık Çetin, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba yedek soyundu.
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde altyapıdan yer alan tek isim ise 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen oldu. Genç oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında kulübede teknik heyetten şans bekledi.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli tribünler karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken statta kapalı gişe görüntüsü oluştu.
Cezalı 12 bin koltuk bulunmasına rağmen tribünlerin doluluğu dikkat çekti. Taraftar desteği, sezonun en kritik bölümünde takımın arkasındaki güçlü atmosferi bir kez daha ortaya koydu.
MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI MESAJLAR VERİLDİ
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle karşılaşma öncesinde statta müzik yayını yapılmadı. Fenerbahçe yönetimi, planlanan görsel şovları, müzik yayınlarını ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.
Karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar açıldı. İki takım ise sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." pankartıyla çıktı.