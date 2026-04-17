Cezalı 12 bin koltuk bulunmasına rağmen tribünlerin doluluğu dikkat çekti. Taraftar desteği, sezonun en kritik bölümünde takımın arkasındaki güçlü atmosferi bir kez daha ortaya koydu.

Çaykur Rizespor oyuncusu Loide Augusto karşılaşmanın hakemine itiraz etti.

MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI MESAJLAR VERİLDİ

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle karşılaşma öncesinde statta müzik yayını yapılmadı. Fenerbahçe yönetimi, planlanan görsel şovları, müzik yayınlarını ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar açıldı. İki takım ise sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." pankartıyla çıktı.