Mourinho'nun Real Madrid'e dönme isteğinin yüksek olduğu ve olası birlikteliğin karşılıklı ilgi ekseninde ilerleyebileceği belirtiliyor.

Real Madrid yönetimi, yıldız oyuncularla yaşanan uyum sorunları ve oyun içi disiplin dalgalanmaları nedeniyle güçlü otorite kurabilecek bir teknik direktör arıyor.

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmış ve LaLiga, İspanya Kupası ile İspanya Süper Kupası kazanmıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho ile kısa süre içinde görüşme yaparak sözleşme şartlarını ve yeni dönem planlamasını görüşmeyi planlıyor.

Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile istenen sonuçları alamayınca Jose Mourinho'yu teknik direktör koltuğuna getirmeyi değerlendiriyor.

Carlo Ancelotti sonrası teknik direktör koltuğunda aranan istikrarın yakalanamaması, Real Madrid cephesinde yeni bir değerlendirme sürecini beraberinde getirdi. Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile istenen sonuçların alınamaması, yıldız oyuncularla yaşanan uyum sorunları ve oyun içi disiplindeki dalgalanmalar yönetimi yeni arayışa itti.

Jose Mourinho uzun süre Real Madrid'i yönetmişti

REAL MADRID'DE MOURINHO SÜRPRİZİ

Real Madrid'in teknik direktör listesinde öne çıkan ismin Jose Mourinho olduğu iddiası gündeme damga vurdu. Kulübün, daha önce önemli başarılar yaşadığı Portekizli çalıştırıcıyı yeniden göreve getirme ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiği öne çıktı.

Bu gelişme, Madrid ekibinin yalnızca yeni bir teknik adam aramadığını, aynı zamanda güçlü otorite kurabilecek ve soyunma odasını yeniden dengeleyebilecek bir profil üzerinde durduğunu gösterdi. Mourinho'nun oyuncu yönetimi ve kupa geçmişi, en belirleyici noktalardan biri.

FLORENTINO PEREZ MASAYA OTURABİLİR

İddiaya göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kısa süre içinde Jose Mourinho ile bir araya gelmeyi planlıyor. Görüşmede sözleşme şartlarının ve yeni dönem planlamasının masaya yatırılması bekleniyor.

Bu olası temas, Mourinho isminin yalnızca kulis düzeyinde kalmadığını, doğrudan karar aşamasına yaklaşan bir gündeme dönüştüğünü gösteriyor. Real Madrid yönetiminin, takım içindeki dengeyi yeniden kurabilecek tecrübeli bir teknik adam profiline yönelmesi dikkat çekiyor.