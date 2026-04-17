Carlo Ancelotti sonrası teknik direktör koltuğunda aranan istikrarın yakalanamaması, Real Madrid cephesinde yeni bir değerlendirme sürecini beraberinde getirdi. Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile istenen sonuçların alınamaması, yıldız oyuncularla yaşanan uyum sorunları ve oyun içi disiplindeki dalgalanmalar yönetimi yeni arayışa itti.
REAL MADRID'DE MOURINHO SÜRPRİZİ
Real Madrid'in teknik direktör listesinde öne çıkan ismin Jose Mourinho olduğu iddiası gündeme damga vurdu. Kulübün, daha önce önemli başarılar yaşadığı Portekizli çalıştırıcıyı yeniden göreve getirme ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiği öne çıktı.
Bu gelişme, Madrid ekibinin yalnızca yeni bir teknik adam aramadığını, aynı zamanda güçlü otorite kurabilecek ve soyunma odasını yeniden dengeleyebilecek bir profil üzerinde durduğunu gösterdi. Mourinho'nun oyuncu yönetimi ve kupa geçmişi, en belirleyici noktalardan biri.
FLORENTINO PEREZ MASAYA OTURABİLİR
İddiaya göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kısa süre içinde Jose Mourinho ile bir araya gelmeyi planlıyor. Görüşmede sözleşme şartlarının ve yeni dönem planlamasının masaya yatırılması bekleniyor.
Bu olası temas, Mourinho isminin yalnızca kulis düzeyinde kalmadığını, doğrudan karar aşamasına yaklaşan bir gündeme dönüştüğünü gösteriyor. Real Madrid yönetiminin, takım içindeki dengeyi yeniden kurabilecek tecrübeli bir teknik adam profiline yönelmesi dikkat çekiyor.
MOURINHO'NUN MADRID DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Jose Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmış ve bu süreçte LaLiga, İspanya Kupası ile İspanya Süper Kupası sevinci yaşamıştı. Portekizli teknik adamın kulüp geçmişi, bu olası dönüş iddiasını daha da güçlü hale getiren unsurlar arasında bulunuyor.
Mourinho'nun Madrid'e dönme isteğinin de yüksek olduğu konuşuluyor. Bu tablo, taraflar arasında oluşabilecek yeni bir birlikteliğin sadece kulüp kaynaklı değil, karşılıklı ilgi ekseninde ilerleyebileceği yorumlarını güçlendiriyor.
REAL MADRID NEDEN YENİDEN YÖN DEĞİŞTİRDİ?
İspanyol devinde son dönemde yaşanan sorunların merkezinde teknik heyet ile yıldız oyuncular arasındaki denge ve oyun içi disiplin başlıkları yer aldı. Beklentilerin altında kalan süreç, yönetimi kısa vadeli değil doğrudan etkili sonuç verebilecek güçlü bir teknik adam arayışına itti.