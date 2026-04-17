Trendyol Süper Lig 'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray , Ankara'da kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde iki takımın ligdeki konumu, son haftalardaki performansı ve kadro tercihleri dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken Gençlerbirliği düşme hattından uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak.

Galatasaray, ligde geride kalan 29 haftada topladığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girerken sezon boyunca hem hücum hem savunma performansıyla öne çıktı. Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi, düşme hattının hemen üzerinde yer alırken bu karşılaşmayı sezonun kırılma maçlarından biri olarak görüyor.

Galatasaray bir kez daha zirvedeki farkı 4'e yükseltmek amacında

GALATASARAY ZİRVEYİ KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 67 golle ligin en üretken ekiplerinden biri olurken 22 golle aynı zamanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Bu tablo, Galatasaray'ın yalnızca puan olarak değil oyun dengesi açısından da ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu gösteriyor. Ankara deplasmanında alınacak olası bir galibiyet, şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı takımın elini daha da güçlendirecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN KRİTİK SINAV

Gençlerbirliği, sezonun bu bölümünde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Başkent ekibi 25 puanla tehlike hattının hemen üzerinde bulunurken özellikle son haftalardaki skor üretim problemi dikkat çekiyor.

Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 7 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bu nedenle Galatasaray karşılaşması, yalnızca puan tablosu açısından değil moral ve hücum güveni açısından da büyük önem taşıyor.