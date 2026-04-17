Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara'da kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde iki takımın ligdeki konumu, son haftalardaki performansı ve kadro tercihleri dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken Gençlerbirliği düşme hattından uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak.
Galatasaray, ligde geride kalan 29 haftada topladığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girerken sezon boyunca hem hücum hem savunma performansıyla öne çıktı. Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi, düşme hattının hemen üzerinde yer alırken bu karşılaşmayı sezonun kırılma maçlarından biri olarak görüyor.
GALATASARAY ZİRVEYİ KORUMAK İSTİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 67 golle ligin en üretken ekiplerinden biri olurken 22 golle aynı zamanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Bu tablo, Galatasaray'ın yalnızca puan olarak değil oyun dengesi açısından da ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu gösteriyor. Ankara deplasmanında alınacak olası bir galibiyet, şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı takımın elini daha da güçlendirecek.
GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN KRİTİK SINAV
Gençlerbirliği, sezonun bu bölümünde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Başkent ekibi 25 puanla tehlike hattının hemen üzerinde bulunurken özellikle son haftalardaki skor üretim problemi dikkat çekiyor.
Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 7 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bu nedenle Galatasaray karşılaşması, yalnızca puan tablosu açısından değil moral ve hücum güveni açısından da büyük önem taşıyor.
OSIMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan yıldız golcünün Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan ve operasyon geçiren Osimhen'in tedavi süreci devam ederken özel koruyucu aparatla sahada olması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın dönüşü, Galatasaray'ın hücum hattına yeniden önemli bir güç kazandırabilir.
Osimhen'in yokluğunda Galatasaray, Trabzonspor karşısında mağlup olurken Göztepe'yi mağlup etti ve Kocaelispor ile berabere kaldı. Bu nedenle yıldız futbolcunun geri dönüşü yalnızca kadro kalitesi değil hücum ritmi açısından da büyük önem taşıyor.
ANKARA'DA GÖZLER KRİTİK 90 DAKİKADA
Başkentte oynanacak mücadele, ligin üstü ve altı açısından aynı anda büyük önem taşıyor. Galatasaray, liderlik koltuğunu sağlama almak isterken Gençlerbirliği puan ya da puanlarla tehlike hattından uzaklaşma hesabı yapacak.
Bu nedenle Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma, haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olmaya aday görünüyor. Şampiyonluk baskısı ile kümede kalma mücadelesinin aynı sahada buluşacağı 90 dakika, iki takım adına da yüksek anlam taşıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Hanousek, Zuzek, Kelven, Pereira, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Varesenovic, Tongya, Göktan Gürpüz, Koita
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Lang, Barış Alper Yılmaz