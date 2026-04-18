Leeds United Wolverhampton Wanderers'ı 3-1 yendi

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Leeds United, sahasında Wolverhampton Wanderers’ı 3-0 mağlup etti. Elland Road’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle kontrolü ele aldı ve bitime 5 hafta kala kümede kalma yarışında çok değerli bir galibiyete imza attı.

  • Leeds United, Wolverhampton'ı Elland Road'da 3-0 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
  • James Justin 18. dakikada, Noah Okafor 20. dakikada ve Dominic Calvert-Lewin 90+5. dakikada kendi kalesine attığı golle Leeds United'ın gollerini kaydetti.
  • 17 puanda kalan Wolverhampton, ligin bitimine 5 hafta kala küme düşme hattında kritik bir mağlubiyet aldı.
  • Leeds United gelecek hafta Bournemouth deplasmanına giderken, Wolverhampton sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

Leeds United'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada James Justin, 20. dakikada Noah Okafor ve 90+5. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla üst üste ikinci kez kazanan Leeds puanını 39'a yükseltti. 17 puanda kalan Wolverhampton ise ligin son bölümüne ağır bir baskıyla girdi.

LEEDS UNITED İLK YARIDA RİTİM BULDU

Karşılaşmada oyunun kontrolünü erken alan taraf Leeds United oldu. Ev sahibi ekip, 18. dakikada James Justin'in golüyle skor üstünlüğünü yakaladı ve kısa süre sonra ikinci darbeyi vurdu.

dakikada sahneye çıkan Noah Okafor, farkı ikiye taşıyarak Leeds'in maç planını güçlendirdi. Bu bölümde oyunu istediği tempoya çeken ev sahibi takım, Wolves'a toparlanma fırsatı tanımadı.

WOLVES İÇİN TEHLİKE BÜYÜDÜ

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Wolverhampton için bu mağlubiyet çok ağır bir sonuç doğurdu. 17 puanda kalan deplasman ekibi, bitime 5 hafta kala ligde kalma umutlarını büyük ölçüde zora soktu.

Leeds United ise tam tersine, son haftalardaki çıkışını sürdürerek kritik bir psikolojik eşik aştı. Üst üste gelen ikinci galibiyet, ev sahibi ekibin kümede kalma yolunda elini önemli ölçüde rahatlattı.

SON SÖZ UZATMADA GELDİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında gelen gol, maçın skorunu da belirledi. 90+5. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in ters vuruşu topu kendi ağlarına gönderdi ve Leeds United farkı üçe çıkardı.

Bu golle birlikte Elland Road'daki gece Leeds adına çok daha rahat bir kapanışa dönüştü. Wolves cephesinde ise son dakikada gelen bu gol, mağlubiyetin etkisini daha da ağırlaştırdı.

GELECEK HAFTA DA KRİTİK OLACAK

Leeds United, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

Özellikle Wolves adına önümüzdeki haftalar artık yalnızca puan değil doğrudan kader anlamı taşıyor. Leeds ise yakaladığı ivmeyi sürdürerek kümede kalma hattından tamamen uzaklaşmanın hesabını yapacak.

Galatasaray'a Kenan Yıldız şoku! Bernardo Silva transferi suya düşebilir
