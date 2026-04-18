Leeds United, Wolverhampton'ı Elland Road'da 3-0 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmada oyunun kontrolünü erken alan taraf Leeds United oldu. Ev sahibi ekip, 18. dakikada James Justin'in golüyle skor üstünlüğünü yakaladı ve kısa süre sonra ikinci darbeyi vurdu.

Leeds United'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada James Justin, 20. dakikada Noah Okafor ve 90+5. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla üst üste ikinci kez kazanan Leeds puanını 39'a yükseltti. 17 puanda kalan Wolverhampton ise ligin son bölümüne ağır bir baskıyla girdi.

Leeds United ise tam tersine, son haftalardaki çıkışını sürdürerek kritik bir psikolojik eşik aştı. Üst üste gelen ikinci galibiyet, ev sahibi ekibin kümede kalma yolunda elini önemli ölçüde rahatlattı.

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Wolverhampton için bu mağlubiyet çok ağır bir sonuç doğurdu. 17 puanda kalan deplasman ekibi, bitime 5 hafta kala ligde kalma umutlarını büyük ölçüde zora soktu.

Leeds United çok kritik bir galibiyet aldı

Leeds United Bournemouth ile karşılaşacak

SON SÖZ UZATMADA GELDİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında gelen gol, maçın skorunu da belirledi. 90+5. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in ters vuruşu topu kendi ağlarına gönderdi ve Leeds United farkı üçe çıkardı.

Bu golle birlikte Elland Road'daki gece Leeds adına çok daha rahat bir kapanışa dönüştü. Wolves cephesinde ise son dakikada gelen bu gol, mağlubiyetin etkisini daha da ağırlaştırdı.

GELECEK HAFTA DA KRİTİK OLACAK

Leeds United, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

Özellikle Wolves adına önümüzdeki haftalar artık yalnızca puan değil doğrudan kader anlamı taşıyor. Leeds ise yakaladığı ivmeyi sürdürerek kümede kalma hattından tamamen uzaklaşmanın hesabını yapacak.