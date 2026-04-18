Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan rapora göre enflasyon düzenlemelerinin yapılmasının ardından Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 8 milyar 997 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 91 milyon lira ve toplam borcun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fotoğraflar: AA

Mehmet Vodina, finansal tabloların yanı sıra bilanço dışında izlenen yükümlülükler olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

"Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler dolayısıyla 28 Şubat 2026'dan sonra ödenecek maç başı ücretler hariç garanti ücretler vardır, toplamı 12 milyar 823 milyon TL'dir. Bu yükümlülük, oyuncuların performanslarına bağlı olarak zaman içinde artı ya da eksi yönde değişiklikler gösterecektir. Bu dönemde 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 ve 2030-2031 sezonlarına dek 2 milyar 165 milyon TL tutarlarında reklam, sponsorluk ve loca gelirleri tahsil edilmiştir."