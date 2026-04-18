Galatasaray'dan iptal edilen Sane golüne sert tepki! Resmi hesaptan flaş paylaşım

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray’da, Leroy Sane’nin iptal edilen golü maçın en çok tartışılan anlarından biri oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 61. dakikada ağlara giden ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan pozisyon sonrası resmi hesabından dikkat çeken bir tepki verdi.

  • Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında 61. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Hakem Batuhan Kolak, VAR uyarısı üzerine monitöre giderek golü iptal etme kararı aldı.
  • Galatasaray resmi hesabından golün sahalarda ender görülen bir şekilde iptal edildiği belirtilerek tepki gösterildi.
  • Karşılaşmada Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam etti.
  • Sallai'nin sağ kanattan altıpas içine gönderdiği pasla Sane boş pozisyonda topu ağlara göndermişti.

Galatasaray, karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğünü sürdürürken gelen bu karar sonrası kulüp cephesinde rahatsızlık oluştu. Sahadaki pozisyonun ardından resmi hesap üzerinden paylaşım yapıldı.

Leroy Sane'nin golü sayılmadı

TARTIŞILAN AN 61. DAKİKADA YAŞANDI

Mücadelenin 61. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Sallai, yerden pasını altıpas içine gönderdi. Boş durumda bulunan Leroy Sane, topu ağlara göndererek farkı artırdı.

Ancak pozisyonun ardından maçın hakemi Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla monitöre gitti. Yapılan incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Galatasaray'ın üçüncü gol beklentisi sonuçsuz kaldı.

GALATASARAY RESMİ HESAPTAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından Galatasaray cephesi sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

