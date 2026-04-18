Ancak pozisyonun ardından maçın hakemi Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla monitöre gitti. Yapılan incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Galatasaray'ın üçüncü gol beklentisi sonuçsuz kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak

GALATASARAY RESMİ HESAPTAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından Galatasaray cephesi sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.