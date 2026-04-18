Galatasaray, karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğünü sürdürürken gelen bu karar sonrası kulüp cephesinde rahatsızlık oluştu. Sahadaki pozisyonun ardından resmi hesap üzerinden paylaşım yapıldı.
TARTIŞILAN AN 61. DAKİKADA YAŞANDI
Mücadelenin 61. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Sallai, yerden pasını altıpas içine gönderdi. Boş durumda bulunan Leroy Sane, topu ağlara göndererek farkı artırdı.
Ancak pozisyonun ardından maçın hakemi Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla monitöre gitti. Yapılan incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Galatasaray'ın üçüncü gol beklentisi sonuçsuz kaldı.
GALATASARAY RESMİ HESAPTAN TEPKİ GÖSTERDİ
Kararın ardından Galatasaray cephesi sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.