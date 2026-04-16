Şampiyon 5. maçta belli olacak! Fenerbahçe Medicana Vakıfbank'ı 3-2 yendi

Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla seride durumu 2-2'ye getirdi ve şampiyonluk düğümünü beşinci maça taşıdı.

  • Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti.
  • Final serisinde durum 2-2'ye gelerek şampiyonluk beşinci maça kaldı.
  • Fenerbahçe Medicana ikinci ve üçüncü setleri kazanarak 2-1 öne geçti, VakıfBank dördüncü seti alarak skoru eşitledi.
  • Karar setini Fenerbahçe Medicana 15-11 kazanarak maçı aldı.
  • Şampiyonu belirleyecek beşinci maç 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.

Fenerbahçe karar setiyle sona eren mücadelede rakibine galibiyet fırsatı vermedi

SET SONUÇLARI

Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 3-2

Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, final serisinde durumu 2-2'ye getirdi. Böylece 2025-2026 sezonu şampiyonunu belirleyecek seri beşinci maça uzadı.

Vakıfbank şampiyon olma şansını kaçırdı

MAÇTA BEŞ SETLİK MÜCADELE

Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-21 kazanarak öne geçti. Fenerbahçe Medicana ise ikinci sette 25-19, üçüncü sette de 25-22'lik skorlarla üstünlük kurarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette toparlanan VakıfBank, bu bölümü 25-18 alarak skoru 2-2'ye getirdi. Karar setinde hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank arasındaki mücadelenin galibi son maçta belli olacak

ŞAMPİYON BEŞİNCİ MAÇTA BELLİ OLACAK

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. Dördüncü maçta gelen Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı son maça taşındı. Son karşılaşma 19 Nisan 2026 Pazar tarihinde oynanacak.

