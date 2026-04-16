Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.
SET SONUÇLARI
Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 3-2
Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, final serisinde durumu 2-2'ye getirdi. Böylece 2025-2026 sezonu şampiyonunu belirleyecek seri beşinci maça uzadı.
MAÇTA BEŞ SETLİK MÜCADELE
Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-21 kazanarak öne geçti. Fenerbahçe Medicana ise ikinci sette 25-19, üçüncü sette de 25-22'lik skorlarla üstünlük kurarak maçta 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette toparlanan VakıfBank, bu bölümü 25-18 alarak skoru 2-2'ye getirdi. Karar setinde hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.
ŞAMPİYON BEŞİNCİ MAÇTA BELLİ OLACAK
Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. Dördüncü maçta gelen Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı son maça taşındı. Son karşılaşma 19 Nisan 2026 Pazar tarihinde oynanacak.