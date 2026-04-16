Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan ve devre arasında da Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, İtalyan temsilcisiyle bir kez daha masaya oturmanın hazırlığını yapıyor. Sarı kırmızılıların hedefinde Mathias Olivera yer alıyor.
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu iki kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Yönetim ise kadro planlamasında gelecek sezonun ihtiyaç duyulan bölgelerine odaklanmış durumda.
SOL BEK İÇİN YENİ HAMLE
Sarı-kırmızılılar, sol bek hattında sezon boyunca istikrarlı görüntü alamadığı için bu bölgeye doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya katmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan adaylarından biri Mathias Olivera oldu.
GÜNDEMDE YİNE OLIVERA VAR
Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Uruguaylı sol bek için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıllar önce İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Olivera dosyasını bir kez daha açtı.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Napoli'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için yalnızca Galatasaray devrede değil. Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United'ın da Olivera'yı transfer listesinde tuttuğu ifade ediliyor. Bu tablo, sol bek transferinde rekabetin yükseldiğini gösteriyor.
OSIMHEN DETAYI ÖNE ÇIKIYOR
Mathias Olivera, Napoli kariyerinde Victor Osimhen ile uzun süre aynı takımda oynadı. Bu ayrıntı, Galatasaray'ın gündemindeki transfer başlığını daha dikkat çekici hale getirdi.
YARIM KALAN DOSYA YENİDEN AÇILDI
Galatasaray, 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde Olivera'yı sağlık kontrollerinden geçirmiş ancak transferi tamamlayamamıştı. Yıllar sonra aynı ismin yeniden gündeme gelmesi sarı-kırmızılı camiada dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
SEZON KARNESİ VE PİYASA DEĞERİ
Uruguaylı sol bek bu sezon 29 karşılaşmada forma giydi ve 2 asist üretti. Mathias Olivera'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.