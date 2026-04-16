Galatasaray Napoli ile yeniden transfer masasında! Osimhen kankasını getirecek

Süper Lig şampiyonluğu için mücadelesini ilk sırada sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Napoli forması giyen Mathias Olivera için devreye girdi. İşte detaylar...

  • Galatasaray, sol bek hattını güçlendirmek için Napoli'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Mathias Olivera'yı transfer listesine aldı.
  • 28 yaşındaki Olivera için Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United de ilgi gösteriyor.
  • Galatasaray, 2017/2018 sezonunda Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirmiş ancak transferi tamamlayamamıştı.
  • Olivera bu sezon 29 maçta forma giydi, 2 asist yaptı ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlendi.
  • Uruguaylı futbolcu, Napoli'de Victor Osimhen ile uzun süre takım arkadaşlığı yaptı.

Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan ve devre arasında da Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, İtalyan temsilcisiyle bir kez daha masaya oturmanın hazırlığını yapıyor. Sarı kırmızılıların hedefinde Mathias Olivera yer alıyor.

Mathias Oliveira daha önce Victor Osimhen ile aynı takımda oynadı

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu iki kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Yönetim ise kadro planlamasında gelecek sezonun ihtiyaç duyulan bölgelerine odaklanmış durumda.

Mathias Oliveira Napoli'de 3 kupa kaldırdı

SOL BEK İÇİN YENİ HAMLE

Sarı-kırmızılılar, sol bek hattında sezon boyunca istikrarlı görüntü alamadığı için bu bölgeye doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya katmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan adaylarından biri Mathias Olivera oldu.

GÜNDEMDE YİNE OLIVERA VAR

Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Uruguaylı sol bek için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıllar önce İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Olivera dosyasını bir kez daha açtı.

Mathias Oliveira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro

AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Napoli'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için yalnızca Galatasaray devrede değil. Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United'ın da Olivera'yı transfer listesinde tuttuğu ifade ediliyor. Bu tablo, sol bek transferinde rekabetin yükseldiğini gösteriyor.

OSIMHEN DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Mathias Olivera, Napoli kariyerinde Victor Osimhen ile uzun süre aynı takımda oynadı. Bu ayrıntı, Galatasaray'ın gündemindeki transfer başlığını daha dikkat çekici hale getirdi.

Mathias Oliveira'nın kontratı 2030'da bitiyor

YARIM KALAN DOSYA YENİDEN AÇILDI

Galatasaray, 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde Olivera'yı sağlık kontrollerinden geçirmiş ancak transferi tamamlayamamıştı. Yıllar sonra aynı ismin yeniden gündeme gelmesi sarı-kırmızılı camiada dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

SEZON KARNESİ VE PİYASA DEĞERİ

Uruguaylı sol bek bu sezon 29 karşılaşmada forma giydi ve 2 asist üretti. Mathias Olivera'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SONRAKİ HABER

