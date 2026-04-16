Uruguaylı futbolcu, Napoli'de Victor Osimhen ile uzun süre takım arkadaşlığı yaptı.

Olivera bu sezon 29 maçta forma giydi, 2 asist yaptı ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlendi.

28 yaşındaki Olivera için Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United de ilgi gösteriyor.

Sezon başında Napoli 'den Victor Osimhen 'i kadrosuna katan ve devre arasında da Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray , İtalyan temsilcisiyle bir kez daha masaya oturmanın hazırlığını yapıyor. Sarı kırmızılıların hedefinde Mathias Olivera yer alıyor.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu iki kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Yönetim ise kadro planlamasında gelecek sezonun ihtiyaç duyulan bölgelerine odaklanmış durumda.

Mathias Oliveira daha önce Victor Osimhen ile aynı takımda oynadı

Mathias Oliveira Napoli'de 3 kupa kaldırdı

SOL BEK İÇİN YENİ HAMLE

Sarı-kırmızılılar, sol bek hattında sezon boyunca istikrarlı görüntü alamadığı için bu bölgeye doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya katmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan adaylarından biri Mathias Olivera oldu.

GÜNDEMDE YİNE OLIVERA VAR

Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Uruguaylı sol bek için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıllar önce İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Olivera dosyasını bir kez daha açtı.