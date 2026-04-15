Fenerbahçe şampiyonluk modunu açtı... Sarı-Lacivertliler'de kalan 5 hafta öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco tüm ipleri eline aldı. İtalyan teknik adam, Samandıra'da disipline her zamankinden daha çok önem veriyor.

40 yaşındaki teknik direktör, yöneticilerin ve futbolcuların misafirlerinin tesislerine girişine kısıtlama getirdi. Şampiyonluk mücadelesi dolayısıyla tesisleri izole eden Tedesco, kalan haftalar için otoritesini daha da artırmış durumda.



SADECE 3 İSME İZİN VAR



İtalyan çalıştırıcı, Samandıra'ya sadece başkan Sadettin Saran, yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek'in girmesine izin verecek. Bu 3 ismin de sürekli değil, belli aralıklarla tesislere girmesine izin verilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun futbolcularının, şampiyonluk yarışında konsantrasyonlarının kaybolmaması için böyle bir yol izlediği gelen bilgiler arasında.

Tedesco, bu süreçte takımın ağır topları Talisca, Asensio ve Skriniar'dan ekstra sorumluluk almalarını istedi ve kendisine yardımcı olmalarını talep etti.