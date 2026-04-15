Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken, hücum hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun kulübüyle yaşadığı sorunlar, transfer ihtimalini gündeme taşıdı.
NAPOLI İLE KRİZ YAŞADI
İtalyan ekibinde sakatlık süreci ve takım içi problemler yaşayan Lukaku'nun, kulüp yönetimiyle ilişkilerinin gerildiği ifade ediliyor. Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Antonio Conte'nin oyuncuya disiplin cezası uygulamayı değerlendirdiği belirtiliyor. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı golcünün, yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ TEMAS HAZIRLIĞINDA
Daha önce de oyuncuyla ilgilenen Beşiktaş'ın, yaz transfer dönemi öncesinde Lukaku ile temas kurmayı planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, maaş şartlarında anlaşma sağlanması halinde resmi adım atabileceği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon 14 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan Lukaku, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 maçta forma giyerken 5 gol kaydetti.