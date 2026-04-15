Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken, hücum hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun kulübüyle yaşadığı sorunlar, transfer ihtimalini gündeme taşıdı.

Beşiktaş, Lukaku için girişimlerde bulunacak.

NAPOLI İLE KRİZ YAŞADI

İtalyan ekibinde sakatlık süreci ve takım içi problemler yaşayan Lukaku'nun, kulüp yönetimiyle ilişkilerinin gerildiği ifade ediliyor. Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Antonio Conte'nin oyuncuya disiplin cezası uygulamayı değerlendirdiği belirtiliyor. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı golcünün, yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.