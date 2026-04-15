Kocaelispor 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da kolundaki sakatlığını atlatıp saha çalışmalarına başlayan Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Saha içinde takıma yaptığı katkıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Osimhen, saha dışında yaptıklarıyla da dikkatleri çekiyor.
CUMARTESİ SAHADA OLACAK
Nijeryalı futbolcunun takım içinde büyük bir sorumluluk aldığı, yerli ve yabancı futbolcularla sürekli konuşarak takım arkadaşlarını şampiyonluk yarışında motive ettiği öğrenildi. Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında süre alacak olan Osimhen, ligde kalan haftalarda Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en önemli hücum silahı olacak. Yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.