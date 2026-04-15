Dorgeles Nene’ye Avrupa kancası

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, yüksek teklif gelmesi halinde transferi değerlendirecek. Dorgeles Nene, bu sezon sarı-lacivertli formayla 37 maçta görev alırken 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Dorgeles Nene, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Hücum hattında sağladığı katkıyla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Malili oyuncu için yaz transfer dönemi öncesi temasların arttığı belirtiliyor.

Dorgeles Nene, takımın en önemli hücum kozları arasında.
ÜÇ KULÜP TAKİPTE

Africa Sports'un aktardığı bilgilere göre Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Olympique de Marseille, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından izliyor. Nene'nin bu sezon ortaya koyduğu skor katkısı, transfer piyasasında değerini artırdı.

Nene, Kayserispor maçında da golünü attı.
YÖNETİMİN TUTUMU NET

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışının sürdüğü mevcut süreçte oyuncunun ayrılığını gündeme almıyor. Ancak yaz transfer döneminde yüksek bonservis içeren bir teklif gelmesi halinde, transfer seçeneğinin değerlendirmeye alınabileceği ifade ediliyor.

