Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Dorgeles Nene, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Hücum hattında sağladığı katkıyla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Malili oyuncu için yaz transfer dönemi öncesi temasların arttığı belirtiliyor.

Dorgeles Nene, takımın en önemli hücum kozları arasında.

ÜÇ KULÜP TAKİPTE Africa Sports'un aktardığı bilgilere göre Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Olympique de Marseille, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından izliyor. Nene'nin bu sezon ortaya koyduğu skor katkısı, transfer piyasasında değerini artırdı.