Nicolo Zaniolo için transfer açıklaması! Karar tarihi belli oldu

Udinese Başkanı Franco Soldati, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili konuştu. İtalyan kulübünün başkanı, transfer kararının sezon sonunda verileceğini söylerken oyuncunun bonservisi için çalıştıklarını açıkladı.

  • Udinese Başkanı Franco Soldati, Galatasaray'dan kiralık olarak takımlarında oynayan Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair kararın sezon sonunda verileceğini açıkladı.
  • Soldati, Zaniolo'nun bonservisi için çalışma yürüttüklerini ve oyuncunun bir yıl daha takımda kalabileceğini belirtti.
  • Galatasaray, Zaniolo'yu 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Udinese'ye gönderdi ve anlaşmada 5 milyon euro veya 10 milyon euro olmak üzere iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Zaniolo bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta 6 gol ve 6 asist üretti.
  • 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin başkanı Franco Soldati, Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Radio Kiss Kiss Napoli'de yayımlanan "Radio Goal" programına konuk olan Soldati, Galatasaray'dan kiralanan İtalyan futbolcu için sezon sonunu işaret etti.

SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK

Franco Soldati, transfer konularını sezon bitmeden değerlendirmediklerini söyledi. Udinese Başkanı, Nicolo Zaniolo ile ilgili kararın tüm süreç tamamlandıktan sonra verileceğini belirtti.

Nicolo Zaniolo'nun bonservisi Galatasaray'da

BONSERVİS İÇİN ÇALIŞMA MESAJI

Soldati, Zaniolo'nun bonservisi için çalışma yürüttüklerini de dile getirdi. İtalyan oyuncunun hem kişisel hem de futbol açısından Udine'ye profesyonel şekilde adapte olduğunu ifade eden başkan, oyuncudan memnun olduklarını vurguladı.

UDINESE'DE KALMASI GÜNDEMDE

Udinese Başkanı, Nicolo Zaniolo'nun bir yıl daha takımda kalabileceğini söyledi. Soldati, oyuncunun kulüp açısından önemli bir isim olduğunu belirtirken bu konunun kısa süre içinde sonuçlanmayacağını da ifade etti.

Nicolo Zaniolo gelecek sezon da İtalya'da forma giyebilir

TRANSFERDE İKİ AYRI FORMÜL BULUNUYOR

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Udinese'ye gönderdi. Transfer anlaşmasında iki farklı satın alma opsiyonu yer alıyor. İlk seçenekte Udinese'nin 5 milyon euro ödemesi ve oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'sinin Galatasaray'a kalması öngörülüyor. İkinci seçenekte ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm hakları İtalyan kulübüne geçiyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev yaptı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist üretti. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

