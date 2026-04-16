İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin başkanı Franco Soldati, Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Radio Kiss Kiss Napoli'de yayımlanan "Radio Goal" programına konuk olan Soldati, Galatasaray'dan kiralanan İtalyan futbolcu için sezon sonunu işaret etti.
SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK
Franco Soldati, transfer konularını sezon bitmeden değerlendirmediklerini söyledi. Udinese Başkanı, Nicolo Zaniolo ile ilgili kararın tüm süreç tamamlandıktan sonra verileceğini belirtti.
BONSERVİS İÇİN ÇALIŞMA MESAJI
Soldati, Zaniolo'nun bonservisi için çalışma yürüttüklerini de dile getirdi. İtalyan oyuncunun hem kişisel hem de futbol açısından Udine'ye profesyonel şekilde adapte olduğunu ifade eden başkan, oyuncudan memnun olduklarını vurguladı.
UDINESE'DE KALMASI GÜNDEMDE
Udinese Başkanı, Nicolo Zaniolo'nun bir yıl daha takımda kalabileceğini söyledi. Soldati, oyuncunun kulüp açısından önemli bir isim olduğunu belirtirken bu konunun kısa süre içinde sonuçlanmayacağını da ifade etti.
TRANSFERDE İKİ AYRI FORMÜL BULUNUYOR
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Udinese'ye gönderdi. Transfer anlaşmasında iki farklı satın alma opsiyonu yer alıyor. İlk seçenekte Udinese'nin 5 milyon euro ödemesi ve oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'sinin Galatasaray'a kalması öngörülüyor. İkinci seçenekte ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm hakları İtalyan kulübüne geçiyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev yaptı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist üretti. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.