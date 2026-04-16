Galatasaray, Zaniolo'yu 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Udinese'ye gönderdi ve anlaşmada 5 milyon euro veya 10 milyon euro olmak üzere iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor.

Franco Soldati, transfer konularını sezon bitmeden değerlendirmediklerini söyledi. Udinese Başkanı, Nicolo Zaniolo ile ilgili kararın tüm süreç tamamlandıktan sonra verileceğini belirtti.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin başkanı Franco Soldati, Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Radio Kiss Kiss Napoli'de yayımlanan "Radio Goal" programına konuk olan Soldati, Galatasaray'dan kiralanan İtalyan futbolcu için sezon sonunu işaret etti.

Nicolo Zaniolo'nun bonservisi Galatasaray'da

BONSERVİS İÇİN ÇALIŞMA MESAJI

Soldati, Zaniolo'nun bonservisi için çalışma yürüttüklerini de dile getirdi. İtalyan oyuncunun hem kişisel hem de futbol açısından Udine'ye profesyonel şekilde adapte olduğunu ifade eden başkan, oyuncudan memnun olduklarını vurguladı.

UDINESE'DE KALMASI GÜNDEMDE

Udinese Başkanı, Nicolo Zaniolo'nun bir yıl daha takımda kalabileceğini söyledi. Soldati, oyuncunun kulüp açısından önemli bir isim olduğunu belirtirken bu konunun kısa süre içinde sonuçlanmayacağını da ifade etti.