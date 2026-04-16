Uğurcan Çakır’a dev talip! Galatasaray da onlardan istiyor

Uğurcan Çakır, Galatasaray’daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Inter Milan, tecrübeli kaleciyi yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Aslan'ın Hakan Çalhanoğlu ilgisi de transferi ilginç kılıyor.

  • Galatasaray'ın 27,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç kez haftanın 11'ine seçildi.
  • Serie A'da zirve yarışındaki Inter, 37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine Uğurcan Çakır'ı transfer etmeyi değerlendiriyor.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uğurcan Çakır'ı takımın uzun vadeli planlarında tutmak istiyor.
  • Uğurcan Çakır bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giydi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
  • Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'a 27,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla öne çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç kez haftanın 11'ine seçilen milli kaleci, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

INTER TAKİPTE

Serie A'da zirve yarışını sürdüren Inter, kaleci rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planlıyor. 37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine alternatif arayan İtalyan ekibinin, Uğurcan Çakır'ı yakından izlediği ve yaz transfer döneminde resmi adım atmayı değerlendirdiği belirtildi.

GALATASARAY'IN TUTUMU

Galatasaray yönetimi ise yüksek bedelle kadrosuna kattığı milli kaleciyi bırakma düşüncesinde değil. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecinde ısrarcı olduğu Uğurcan'ın takımın uzun vadeli planlarında yer aldığı ifade ediliyor.

Süper Lig'de bu sezon 26 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunurken kaleci performansı savunma istatistiklerine doğrudan yansıdı.

