Galatasaray'a 27,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla öne çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç kez haftanın 11'ine seçilen milli kaleci, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
INTER TAKİPTE
Serie A'da zirve yarışını sürdüren Inter, kaleci rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planlıyor. 37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine alternatif arayan İtalyan ekibinin, Uğurcan Çakır'ı yakından izlediği ve yaz transfer döneminde resmi adım atmayı değerlendirdiği belirtildi.
GALATASARAY'IN TUTUMU
Galatasaray yönetimi ise yüksek bedelle kadrosuna kattığı milli kaleciyi bırakma düşüncesinde değil. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecinde ısrarcı olduğu Uğurcan'ın takımın uzun vadeli planlarında yer aldığı ifade ediliyor.
Süper Lig'de bu sezon 26 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunurken kaleci performansı savunma istatistiklerine doğrudan yansıdı.
