CANLI YAYIN
Geri

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belirlendi! İşte eşleşmeler

UEFA'nın düzenlediği Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı eleyip son 4 takım arasına kalırken Freiburg iki maçta da 3 gol atarak büyük sevinç yaşadı. Diğer maçlar da nefes kesti. İşte alınan sonuçlar ve finale doğru adım atan takımlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Avrupa Ligi'nde Porto-Aston Villa ve Braga-Freiburg, Konferans Ligi'nde ise Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Strasbourg-Rayo Vallecano yarı final eşleşmeleri belli oldu.
  • Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar deplasmanında 2-2 berabere kalarak Konferans Ligi yarı finaline yükseldi.
  • Aston Villa, Bologna'ya ilk maçta 1-0 yenildikten sonra Villa Park'ta 4-0 galip gelerek Avrupa Ligi yarı finaline çıktı.
  • Braga, Real Betis'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa Ligi yarı finaline adını yazdırdı.
  • Strasbourg, Maniz'a ilk maçta 2-0 yenildikten sonra evinde 4-0 galip gelerek Konferans Ligi yarı finaline yükseldi.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belirlendi.

SHAKHTAR BERABERLİKLE TURLADI

Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Polonya'da 2-0 yendiği AZ Alkmaar'a Hollanda'da konuk oldu. Ukrayna temsilcisi, deplasmanda elde ettiği 2-2'lik skorla son 4 takım arasına kaldı.

FREIBURG CELTA'YI RAHAT GEÇTİ

Avrupa Ligi'nde sonucu en çok merak edilen eşleşmelerden biri olan Celta Vigo - Freiburg çeyrek finalinin rövanşı İspanya'da oynandı. Alman temsilcisi, evinde 3-0 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselme sevinci yaşadı.

Shakhtar Donetsk AZ Alkmaar'ı Hollanda'da eledi

VILLA PARK'TA GÜLE OYNAYA TUR

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Bologna'ya 1-0 yenildiği mücadelenin ardından evinde rövanşa çıktı. Bordo mavililer, aldığı 4-0'lık skorla geri dönüşe imza atmayı başardı.

CRYSTAL PALACE'A İLK MAÇ YETTİ

Shakhtar Donetsk'in rakibini belirleyecek maçta ise Fiorentina ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. İlk maçı İngiltere'de 3-0 kazanan Selhurst takımı, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen turu geçti.

STRASBOURG'DAN GERİ DÖNÜŞ!

Konferans Ligi'ndeki spekteküler sonucu Strasbour aldı. Maniz'a deplasmanda 2-0 yenilen Fransız temsilcisi, rakibini Fransa'da 4-0 ile geçerek son 4 takım arasıan kaldı.

Braga sürpriz bir galibiyetle turladı

BRAGA'DAN BÜYÜK ŞOK

Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi İspanya'daydı. Braga, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Betis'i 4-2 yendi. Böylelikle turun galibi oldu.

RAYO VALLECANO'YU TEK GOL UÇURDU

Samsunspor'u eledikten sonra Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Rayo Vallecano, 3-0'ın rövanşında Yunanistan deplasmanına çıktı. İspanyol temsilcisi, 3-1'lik mağlubiyet alsa da turu geçen taraf olarak adını bir üst seviyeye yazdırdı.

PEREIRA DA YARI FİNALDE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yönettiği Nottingham Forest, Avrupa Ligi'nde 1-1'in rövanşında Porto'yu tek golle devirip yarı finale yazdırmasını bildi.

Aston Villa evinde rahat kazanarak yarı finale yükseldi

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

AVRUPA LİGİ

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA
BRAGA - FREIBURG

KONFERANS LİGİ

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE
STRASBOURG - RAYO VALLECANO

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler