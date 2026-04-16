Avrupa Ligi'nde Porto-Aston Villa ve Braga-Freiburg, Konferans Ligi'nde ise Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Strasbourg-Rayo Vallecano yarı final eşleşmeleri belli oldu.

SHAKHTAR BERABERLİKLE TURLADI

Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Polonya'da 2-0 yendiği AZ Alkmaar'a Hollanda'da konuk oldu. Ukrayna temsilcisi, deplasmanda elde ettiği 2-2'lik skorla son 4 takım arasına kaldı.

FREIBURG CELTA'YI RAHAT GEÇTİ

Avrupa Ligi'nde sonucu en çok merak edilen eşleşmelerden biri olan Celta Vigo - Freiburg çeyrek finalinin rövanşı İspanya'da oynandı. Alman temsilcisi, evinde 3-0 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselme sevinci yaşadı.