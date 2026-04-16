Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belirlendi.
SHAKHTAR BERABERLİKLE TURLADI
Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Polonya'da 2-0 yendiği AZ Alkmaar'a Hollanda'da konuk oldu. Ukrayna temsilcisi, deplasmanda elde ettiği 2-2'lik skorla son 4 takım arasına kaldı.
FREIBURG CELTA'YI RAHAT GEÇTİ
Avrupa Ligi'nde sonucu en çok merak edilen eşleşmelerden biri olan Celta Vigo - Freiburg çeyrek finalinin rövanşı İspanya'da oynandı. Alman temsilcisi, evinde 3-0 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselme sevinci yaşadı.
VILLA PARK'TA GÜLE OYNAYA TUR
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Bologna'ya 1-0 yenildiği mücadelenin ardından evinde rövanşa çıktı. Bordo mavililer, aldığı 4-0'lık skorla geri dönüşe imza atmayı başardı.
CRYSTAL PALACE'A İLK MAÇ YETTİ
Shakhtar Donetsk'in rakibini belirleyecek maçta ise Fiorentina ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. İlk maçı İngiltere'de 3-0 kazanan Selhurst takımı, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen turu geçti.
STRASBOURG'DAN GERİ DÖNÜŞ!
Konferans Ligi'ndeki spekteküler sonucu Strasbour aldı. Maniz'a deplasmanda 2-0 yenilen Fransız temsilcisi, rakibini Fransa'da 4-0 ile geçerek son 4 takım arasıan kaldı.
BRAGA'DAN BÜYÜK ŞOK
Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi İspanya'daydı. Braga, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Betis'i 4-2 yendi. Böylelikle turun galibi oldu.
RAYO VALLECANO'YU TEK GOL UÇURDU
Samsunspor'u eledikten sonra Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Rayo Vallecano, 3-0'ın rövanşında Yunanistan deplasmanına çıktı. İspanyol temsilcisi, 3-1'lik mağlubiyet alsa da turu geçen taraf olarak adını bir üst seviyeye yazdırdı.
PEREIRA DA YARI FİNALDE
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yönettiği Nottingham Forest, Avrupa Ligi'nde 1-1'in rövanşında Porto'yu tek golle devirip yarı finale yazdırmasını bildi.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
AVRUPA LİGİ
NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA
BRAGA - FREIBURG
KONFERANS LİGİ
SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE
STRASBOURG - RAYO VALLECANO