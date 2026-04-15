Hem Asensio hem Skriniar kıskaçta: Fenerbahçe’de sakatlık kabusu

İspanyol yıldızın dizindeki şişlik henüz inmedi. Rize'ye karşı oynaması çok zor. Doktorlar, Galatasaray derbisine yetişme ihtimalini de yüzde 50 olarak görüyor.

Hem Asensio hem Skriniar kıskaçta: Fenerbahçe’de sakatlık kabusu

Fenerbahçe'de Marco Asensio sıkıntısı yaşanıyor.
Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyen İspanyol orta sahanın sakatlığının henüz geçmediği ve Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Marco Asensio'nun dizindeki şişlik inmedi.


SKRINIAR DA ZOR

Yarın oynanacak Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak olan tecrübeli oyuncunun derbide forma giyip giymeyeceği ise daha sonra netlik kazanacak. Kulüp doktorları yıldız futbolcunun derbide oynama ihtimalini yüzde 50 olarak görüyor.
Sakatlığı devam eden Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Milan Skriniar'ın da Rizespor'a karşı forma giymesi zor olarak görünüyor. Slovak stoper ile alakalı da özel bir idman programı uygulanıyor.

